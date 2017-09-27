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"Роскосмос" и мировые космические агентства займутся выработкой единых стандартов для использования на будущей окололунной МКС

28.09.2017 Интерфакс-АВН 163 0
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Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров
Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В стыковочных узлах и системах жизнеобеспечения станции за основу возьмут российские разработки - Роскосмос

Аделаида (Австралия). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Ведущие мировые космические агентства унифицируют стандарты кораблей и систем для создания окололунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Как минимум пять мировых космических агентств работают над созданием собственных кораблей и систем. С тем, чтобы в будущем избежать проблем в вопросах технического взаимодействия, часть стандартов должна быть унифицирована, с тем, чтобы была возможность разным странам работать на своих изделиях и стыковаться к международной окололунной станции", - сказал И.Комаров журналистам "на полях" Международного астронавтического конгресса в Аделаиде в среду.

Отмечается, что в ходе конгресса госкорпорация подписала с NASA заявление, которое предусматривает среди прочего выработку семи международных технических стандартов для того чтобы аккумулировать лучший мировой опыт при создании международной станции на окололунной орбите.

Глава "Роскосмоса" сообщил, что часть ключевых стандартов будет сформирована на базе российских разработок.

"Практически приняты решения по стандартам стыковочного узла. Этот стандарт находится в серьёзной степени готовности. С учётом того количества стыковок, которые мы проводили, и того опыта, который у нас имеется, равных России в этом направлении нет. Поэтому этот стандарт будет максимально близок к российскому. Также на основе российских наработок будет разработан стандарт систем жизнеобеспечения", - сказал И.Комаров.

Он считает, что "это откроет новые возможности по использованию мощностей нашей промышленности".

"Конечно, наиболее серьёзные наработки имеются у РКК "Энергия". Мы надеемся, что это предприятие сыграет серьёзную роль в унификации мировых стандартов", - сказал И.Комаров.

По его словам, "предполагается, что стандарты будут использоваться всеми странами добровольно, чтобы в дальнейшем участвовать во всех международных космических проектах".

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что стандарты стыковки будут содержать единые требования к размерам деталей стыковочного узла.

"Наиболее проработанный вариант - это шлюзовой модуль, также могут быть унифицированы габариты элементов жилого модуля. Что касается носителей, но новые элементы могут выводиться как на американских носителях SLS, так и на российском "Протоне" или "Ангаре", - добавил С.Крикалев.
27.09.2017
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Австpалия
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
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