Крики о том, что идет русский волк, могут иметь последствия (Svenska Dagbladet, Швеция)



Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017".

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017".Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

После нескольких оживленных недель и напряженных дебатов шведские военные учения "Аврора", с присутствием НАТО на территории Швеции, и русские "Запад" можно поместить в архив - но риск "похмелья" после них очевиден.

Среда - последний день учений "Аврора". В субботу российские войска уже вернутся в свои обычные места дислокации, и огонь по обе стороны Балтийского моря стихнет.

С точки зрения тренировочных мероприятий "Аврора" стала военным успехом. И все-таки это могло оказаться первой и последней возможностью для Швеции применить договор о стране-хозяйке с НАТО и принять у себя войска и вооружения из ядерных держав альянса. Причина - конвенция ООН о запрете ядерного оружия.

Правительство социал-демократов и "зеленых" загнало себя в капкан, объявив о подписании конвенции ООН, конфликтующей с НАТО и США. Сейчас, прямо во время проведения "Авроры", на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке договор открыт для подписания. В тот же день 29 стран НАТО сообщили о своем непринятии конвенции в резком заявлении, предназначенном для Швеции и других стран-партнеров.

По мнению оборонного альянса, конвенция ООН конфликтует с уже существующими договором о разоружении и договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые были центральным стержнем "пятидесятилетних усилий по разоружению". Тестовые взрывы и запуски ракет в Северной Корее подчеркивают важность сохранения существующей структуры, считает НАТО.

В ООН в Нью-Йорке премьер-министр Стефан Лёвен (Stefan Löfven) заявил, что дебаты о позиции правительства - "странные", и Швеции "никогда не нравилось ядерное оружие, и сейчас тоже не нравится". Произвел ли этот аргумент какое-то впечатление на окружающих, не совсем ясно.

Вскоре будет пересматриваться близкое партнерство с НАТО в рамках "золотой карты", Enhanced Opportunities Program (Программа расширенных возможностей, EOP). Вооруженные силы Швеции не имеют официального мнения насчет конвенции ООН, и для простоты их никто и не просит его иметь.

Памятуя об "Авроре", военному руководству было бы, само собой, все равно больно видеть, как Швецию из-за конвенции ООН выгоняют из внутреннего круга стран-партнеров НАТО.

Параллельно с дискуссиями о запрете ядерного оружия ООН латвийский президент Даля Грибаускайте в своей речи на генеральной ассамблее предостерегла насчет рисков, связанных с учениями "Запад".

"Кремль отрабатывает агрессивные сценарии против своих соседей и обучает армию нападать на Запад".

Беспокойство прибалтов по поводу российских военных планов естественно, его легко понять, уважать и воспринимать всерьез. Российские войска перемещаются у границ, инциденты - обычное дело.

В то же время факт в том, что учения "Запад" начались и закончились без каких-либо агрессивных действий, направленных на окружающий мир.

Не произошло ничего, что объяснило бы взволнованный тон, в том числе со стороны Швеции, взятый еще до начала российских учений.

Все, что произошло, - это ошибочный выстрел боевого вертолета в сторону зрителей во время маневров к югу от Санкт-Петербурга, и, по имеющейся информации, никто не пострадал. А в другой раз бомбардировщик Ту-22М3 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Московской области.

Сколько солдат одновременно участвовали в "Западе" и других российских военных мероприятиях, пока неясно. Но что такие мероприятия имели место, - это тоже факт. В день окончания учений "Запад" истребители Швеции, Финляндии, Бельгии и США сопровождали тяжелый российский бомбардировщик через Балтийское и Норвежское море.

До начала "Запада" западные эксперты неоднократно оценивали количество участников учений в 100 тысяч человек. Цифра оказалась преувеличенной - как и утверждения о потенциальных случаях конфронтации.

Кричать о том, что волк идет, даже если имеется в виду Путин, не всегда имеет смысл. Скорее уж это даст русским возможность обратить эти обвинения на пользу своей дезинформационной войне.

Спикер российского президента Дмитрий Песков не замедлил сообщить, что учения "Запад" на всех этапах прошли в рамках заранее объявленной программы и целей, в чем приглашенные наблюдатели могли удостовериться "собственными глазами".

Вот такое своеобразное похмелье - и, возможно, повод для Запада извлечь какой-то урок.

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)