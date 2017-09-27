«Ъ»: арестован начальник фигуранта дела о рекордной в истории Минобороны взятке



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вслед за арестованным по обвинению в получении взятки в особо крупном размере полковником Александром Вакулиным под стражу был взят его непосредственный руководитель — начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что 44-летнему руководителю продслужбы инкриминируются те же преступления, что Вакулину.

«Впрочем, не исключено, что в ходе следствия сотрудники ГВСУ СКР могут вменить и другие преступные эпизоды. Надо отметить, что, как и Александр Вакулин, его начальник также обжаловал свой арест, который был санкционирован 235-м гарнизонным судом Москвы в вышестоящей инстанции — Московском окружном военном суде (МОВС)», — говорится в публикации.

По словам источников, адвокаты Бережного просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог. Однако суд оставил меру пресечения прежней, посчитав, что инкриминируемые статьи относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям.

«Поэтому свое 45-летие, которое будет в ближайшую субботу, полковник Бережной отметит в камере СИЗО», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что военное управление Следственного комитета России ведет расследование уголовного дела о самой солидной в истории Минобороны взятке — 368 млн руб. Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин за эту сумму способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь и пекарен, в ходе исполнения которых были совершены крупные хищения казенных средств.