Новый танк США: вдогонку за "Арматой"



Танк M1 Abrams M1A2 SEP v3.

Источник: General Dynamics Land Systems Танк M1 Abrams M1A2 SEP v3.Источник: General Dynamics Land Systems

Сможет ли новый танк США составить конкуренцию российской "Армате"

Бронетанковые войска США готовятся получить первый из шести модернизированных танков "Абрамс" в варианте M1A2 SEP v3. Поставки нового "Абрамса", по словам представителей американского ОПК, позволят США идти в ногу со временем. Что представляет собой обновленный американский основной боевой танк, каковы его достоинства и недостатки, разбиралась "Газета.Ru".

ВС США в ближайшее время примут первый из шести модернизированных танков "Абрамс" M1A2 SEP. Как утверждают разработчики в США, эта машина специально спроектирована, чтобы противостоять угрозам со стороны бронированных машин вероятного противника в течение предстоящих десятилетий. В новой версии основного боевого танка предполагается радикально модернизировать силовую установку, бортовую электронику, вычислители, датчики, оружие и защиту.

Представители подразделения наземных боевых систем исполнительного департамента армейских программ Сухопутных войск США, утверждают, что программа выполняется в целях успешного обеспечения уверенного ведения масштабных боевых действий против неприятеля, обладающего крупными формированиями боевых бронированных машин. Новый "Абрамс", по их мнению, должен обеспечить необходимое превосходство сухопутным войскам США на ближайшие десятилетия.

Первый "Абрамс" в варианте M1A2 SEP v3, созданный подразделением наземных систем корпорации General Dynamics, должен быть получен бронетанковыми войсками США уже в этом месяце, заявили разработчики.

"Бронетанковые войска ВС США намерены обновить весь парк "Абрамсов", которых насчитывает в настоящее время более чем 1 500 единиц", - утверждает представитель подразделения наземных боевых систем исполнительного департамента армейских программ Сухопутных войск США Эшли Дживенс.

Первые "Абрамсы" в версии v3 будут обладать модернизированными системами связи, повышенной надежностью, существенно обновленными системами жизнеобеспечения, топливной экономичностью и усиленной броней.

Модернизация силовой установки, среди прочего, предполагает появление вспомогательного блока питания для повышения топливной экономичности - как в современных гибридных автомашинах. Также появятся новые бортовые электрические системы, улучшенные материалы брони, обновленный двигатель и трансмиссия.

"Aбрамсы" поступили на вооружение в начале 1980 годов. Конструкторы этой боевой машины были в свое время достаточно дальновидны, полагают американские аналитики, чтобы создать задел для практически непрерывной модернизации основного боевого танка армии США. За эти годы были произведены существенные модернизации средств разведки, генерирования электроэнергии, повышена мобильность, жизнеспособность, усилена броня и увеличена ситуативная осведомленность экипажа танка", - утверждает вице-президент департамента гусеничных боевых машин "Наземных систем" корпорации General Dynamics Дональд Котчмэн.

Часть систем электронного оборудования танка "Абрамс", получившая название Линейных заменяемых модулей (LRM), включает дисплей командира, панель управления механика-водителя, панель управления наводчика орудия, блок управления турелью и общий дисплей высокого разрешения для командира и наводчика, утверждают разработчики "GD".

LRM полностью соответствует концепции "открытой архитектуры", при этом новые вычислительные мощности, электроника, аппаратные и программные системы могут быть эффективно интегрированы в машину по мере их появления. Дональд Котчмэн добавил, что

LRM в модернизированной боевой машине значительно улучшит вычислительные возможности и управление огнем "Абрамса".

"Принципиальное различие между прежним и нынешним оборудованием - модульный принцип. В настоящее время, чтобы приступить к восстановлению или обновлению бортовой аппаратуры, необходимо извлечь весь модуль из корпуса танка, доставить его на испытательный стенд и только после этого внести необходимые изменения.

Если применить технологию LRM, то с помощью внутренней диагностики отказ будет определяться всего лишь на уровне одной карты (ячейки). Этот элемент создана таким образом, что его можно удалить и заменить на исправный (или модернизированный), не повреждая ни карту, ни систему в целом, - пояснил Котчмэн. - То есть, если потребуются новые возможности в плане вычислений, то изменения могут быть внесены первичном уровне вместо того, чтобы перепроектировать весь модуль в целом".

Проект v.3 также подразумевает использование аппаратуры ADL (Ammunition Data Link), интегрируемой в систему управления огнем. Система позволяет программировать взрыватель снаряда через систему управления огнем танка.

Кроме того, предполагается установка аппаратуры РЭБ для борьбы с радиоуправляемыми самодельными взрывными устройствами.

Новый "Абрамс", как ожидают, получит усовершенствованную систему слежения за своими и чужими войсками на поле боя с использованием технологии GPS. Это позволит быстро обновлять обстановку на дисплее и показывать экипажу танка, где находятся свои войска и подразделения противника.

Система, получившая название Объединенной платформы поля боя и управления, использует чрезвычайно быструю сеть передачи данных Tracker 2 Satcom, существенно уменьшающую время обновления информации. Это может стать решающим преимуществом и в масштабных танковых сражениях, и в боевых действиях против партизан.

В General Dynamics готовятся в обозримом будущем выкатить еще более усовершенствованный "Абрамс" в варианте M1A2 SEP v4 - где-то в 2020-х годах. Он, по мнению создателей, будет еще более смертоносным, лучше защищенным, оборудован новыми датчиками и оснащен обновленным, более эффективным оружием.

"Производство обновленного до уровня v4 танка начнется в 2023 году, а первые поставки в войска будут осуществлены в 2025 году", - заявил Эшли Дживенс.

В перспективной версии разработчики в первую очередь намереваются использовать радикально новые принципы управления как для наводчика, так и для командира танка, а также усилить защиту боевой машины и увеличить живучесть танка на поле боя.

Первые семь прототипов M1A2 SEP v4 поступят в армию США уже в скором времени. Начальный контракт предусматривает финансирование в объеме $311 млн, утверждается в заявлении корпорации.

По мнению создателей очередной версии "Абрамса", усовершенствованные сетевые технологии, прицелы следующего поколения, новые многочисленные датчики предназначены для того, чтобы М1А2 SEP v4 мог на равных противостоять российскому T-14 "Армата" и китайскому танку третьего поколения "Тип 99".

Разработчики утверждают, что "Абрамс" в варианте M1A2 SEP v4, испытания которого начнутся в 2021 году, получит новый лазерный дальномер, цветные камеры, усовершенствованные метеорологические датчики, каналы передачи данных боеприпасов и более совершенный многоцелевой 120-миллиметровый снаряд.

Представители командования ВС США при этом объясняют, что многие детали и характеристики систем следующего поколения для будущих танков пока закрыты для демонстрации широкой публике из соображений безопасности. Среди них, например, усовершенствованный инфракрасный курсовой сенсор FLIR. Он использует более высокое разрешение и цифровую обработку изображений, что позволяет обнаруживать объекты противника на существенно больших дальностях и в сложных метеоусловиях (дождь, пыль или туман). А новые метеорологические датчики позволят американским танкам легко адаптироваться к метеоусловиям или приспосабливаться к быстро изменяющейся обстановке на поле боя.

"Метеорологические датчики интегрируются в систему управления огня. Таким образом необходимая информация поступает в алгоритмы управления огнем, которые помогают увеличивать точность ведения стрельбы", - добавил Эшли Дживенс.

"Абрамс"-4 получит усовершенствованные многоцелевые 120-миллиметровые боеприпасы. Как ранее писала "Газета.Ru", новой пушке будут поставлены модернизированные многоцелевые снаряды (Advanced Multi-Purpose, AMP ammunition), снаряженные одновременно контактным взрывателем, взрывателем с задержкой и с возможностью воздушного подрыва. Не перезаряжая орудие оператор сможет выбрать наиболее подходящий тип детонации для поражения конкретного типа целей - пехоты, бронетехники или сооружений.

Очень много внимания в перспективном танке уделяется активным системам защиты. В частности,

разработана технология, позволяющая боевым машинам идентифицировать и в течение миллисекунд отследить и уничтожить приближающиеся к танку выстрелы РПГ, принесших столько вреда американским боевым машинам в ходе последней кампании в Ираке.

Системы подобного рода уже много лет состоят на оснащении современных боевых бронированных машин. Но технологический прогресс в области снарядов танковых пушек, гранат РПГ и ракет ПТРК вынуждает бронетанковые войска ВС США и американский ОПК развивать собственные системы защиты еще более быстрыми темпами. К тому же американские разработчики активно внедряют в этой сфере и разработки иностранных компаний, участвующих в программе Modular Active Protection Systems (MAPS).

"Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) подписала два контракта с Минобороны США, - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", в прошлом командир танкового полка Виктор Мураховский. - Первый, на $270 млн на модернизацию 45 основных танков Abrams M1A2 SEP v2 до четвертого варианта. Второй, на $311 млн - на разработку проекта дальнейшей модернизации танка по варианту v4.

Эксперт обращает внимание, что серийная модернизация по первому контракту начинается в июле 2018 г. и должна завершиться, по плану, в августе 2019 г. То есть на модернизацию 45 машин отводится два года - примерно по два танка в месяц. При этом: "фактически единственным действительно инновационным элементом программы модернизации мог бы стать 120-мм многоцелевой выстрел XМ1147 (пока не принят на снабжение) и обеспечивающая его применение аппаратура бесконтактного программирования режима работы взрывателя многоцелевого снаряда".

По мнению эксперта, остальные компоненты представляют собой обновление на более современные версии уже имеющихся в танке систем (агрегатов, узлов). По параметрам подвижности M1A2 SEP v3 не отличается от предыдущего варианта SEP v2.

"Глубокий смысл такой, честно скажем, несущественной модернизации всего лишь 45 танков из парка в 1593 единицы, имеющихся в армии США, видимо, надо искать вне вооруженных сил, - рассуждает Виктор Мураховский. - Это, скорее всего, финансовая и пиар-поддержка основного американского производителя тяжелой бронетехники - компании General Dynamics Land Systems".

По мнению эксперта, о программе модернизации до четвертой версии вообще говорить пока рано. Готовые к производству компоненты ее конфигурации General Dynamics Land Systems должна представить только через 4 года.

"Конечно, американские военачальники и СМИ будут и далее "на равных" противопоставлять модернизированные танки "Абрамс" российскому танку Т-14 "Армата" - единственному в мире образцу танка нового поколения с принципиально иной компоновкой, яркому представителю нового российского семейства унифицированных бронированных гусеничных машин тяжелой категории", - уверен Виктор Мураховский.

Но такое "равенство", по мнению экс-командира танкового полка, возможно только в медийном информационном пространстве. На поле боя, напоминает эксперт, критерии абсолютно другие - жестокие и беспощадные.

Михаил Ходаренок