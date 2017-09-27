Зампостпреда РФ при ООН назвал ошибкой разработку Договора о запрещении ядерного оружия



Владимир Сафронков.

Источник: © AP Photo/Mary Altaffer Владимир Сафронков.Источник: © AP Photo/Mary Altaffer

При этом Владимир Сафронков подчеркнул, что Россия привержена цели построения мира без ядерного оружия

ООН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Разработка Договора о запрещении ядерного оружия, открывшегося для подписания 20 сентября, - ошибка, его положения несут "существенные риски" для режима нераспространения. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Дипломат прокомментировал упреки в адрес ядерных держав и ряда других стран, которые воздержались от переговоров по тексту соглашения. "Для этого были достаточно веские основания", - сказал он, добавив, что в Москве с уважением относятся "к взглядам тех, кто выступает за скорейший отказ от ядерного оружия". По его словам, вопрос "состоит в том, как выстраивать пути продвижения к этой цели, как и когда вводить запрет на ядерное оружие".

Зампостпреда РФ предположил, что разработка "юридически обязывающего инструмента на этот счет могла бы потребоваться на заключительном этапе многостороннего процесса ядерного разоружения, чтобы гарантировать его необратимость". "Сейчас же эти меры явно преждевременны", - отметил дипломат. Он напомнил, что во вступительной части Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "четко зафиксировано, что полная ликвидация ядерных арсеналов должна состояться в соответствии с Договором о всеобъемлющем и полном разоружении". "Эти положения в последние десятилетия оказались почему-то практически забытыми, хотя для всех участников ДНЯО они носят характер международно правовых обязательств", - констатировал Сафронков.

"На этом фоне считаем ошибкой разработку Договора о запрещении ядерного оружия. Документ вырабатывался поспешно и вразрез с договоренностями, достигнутыми в рамках ДНЯО. Считаем, что положения нового договора создают существенные риски для сложившейся системы ядерного нераспространения и провоцируют рост отчужденности между членами международного сообщества", - предупредил заместитель постпреда РФ.

Он заявил, что для России также "оказались неприемлемыми концептуальные рамки переговорного процесса, которые по сути игнорировали стратегический контекст", а сам вопрос о ликвидации ядерных вооружений рассматривался "в изоляции от существующих реалий". Кроме того, участию РФ в переговорах воспрепятствовало то, что текст утверждался путем голосования, а не на основе консенсуса с учетом интересов ядерных держав и других стран, "считающих подобные радикальные шаги преждевременными", пояснил Сафронков. По его словам, "мнение этих многочисленных государств было по сути проигнорировано".

Заместитель постпреда РФ повторил, что Россия в принципе не против принятия юридически обязывающего договора о запрещении ядерного оружия на заключительном этапе разоружения. "Сейчас же международному сообществу необходимо сосредоточиться на формировании благоприятной атмосферы для достижения дальнейшего продвижения по пути к ядерному разоружению", - указал дипломат. Для этого, по его словам, требуются "целенаправленные и комплексные усилия по укреплению международной стабильности на основе равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств, о чем прямо говорится в документах, выработанных и принятых консенсусом в рамках рассмотрения ДНЯО".

По его словам, Россия привержена цели построения свободного от ядерного оружия мира и предприняла шаги по разоружению не только в рамках договоренностей с США, но и в одностороннем порядке.

"Россия привержена перспективной цели построения мира, свободного от ядерного оружия, - сказал дипломат. - Наша страна на протяжении последних тридцати лет не на словах, а на деле самым активным образом участвует в процессе ядерного разоружения. За это время гонка ядерных вооружений была не только остановлена, но и обращена вспять".

По его словам, переговоры между РФ и США позволили согласовать "комплекс эффективных мер сокращения и ограничения ядерных вооружений", в результате выполнения которых "достигнут реальный прогресс на пути к безъядерному миру". "Помимо тех шагов, которые были осуществлены нами во исполнение двусторонних договоренностей с США, Российская Федерация предприняла в одностороннем порядке целый ряд других важных мер", - отметил Сафронков.

В числе таких мер он назвал четырехкратное сокращение Россией количества нестратегических ядерных вооружений, добавив, что они переведены в категорию неразвернутого и находятся в пределах страны на специальных базах хранения, где "обеспечивается строжайший режим безопасности". "Другим шагом в этой сфере стало национальное решение о ненацеленности российских ядерных вооружений, которые имеют т. н. нулевое полетное задание. Были значительно понижены роль и место ядерного оружия в российской военной доктрине", - сообщил зампостпреда РФ.

Он подчеркнул, что предпринятые Россией шаги "вплотную подвели к рубежу, когда требуется подключение к этим усилиям всех без исключения государств, обладающих военным ядерным потенциалом".

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств. Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран.