Bloomberg: в Конгрессе США провели секретный брифинг по поводу "Лаборатории Касперского"



Лаборатория Касперского.

Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Лаборатория Касперского.Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По данным агентства, на брифинге обсуждались действия американских властей, ранее рекомендовавших госучреждениям отказаться от продукции компании из-за того, что она якобы сотрудничает с разведкой РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Конфиденциальный брифинг, касающийся разрабатывающей антивирусное программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского", состоялся во вторник в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, главной темой обсуждения во время мероприятия стали в том числе шаги со стороны американских властей, которые ранее рекомендовали госучреждениям США отказаться от продукции "Лаборатории Касперского" под предлогом того, что фирма якобы может иметь связи с российской разведкой. Кто именно выступал перед законодателями, источники агентства не уточняют.

Как отмечается в публикации, в настоящее время по-прежнему не определена дата слушаний в комитете, в которых должен принять участие глава компании Евгений Касперский. Он, как сообщалось ранее, получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США и заявил, что готов ответить на обвинения по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения. Позже слушания были отложены на неопределенный срок.

В июле агентство Reuters сообщило, что указанный комитет Палаты представителей попросил 22 американских государственных ведомства предоставить все материалы об их взаимодействии с российской компанией, в частности информацию обо всех контактах с ней с января 2013 года. Были запрошены также списки всех систем, в которых используются программы этого разработчика, а также наименования фирм-подрядчиков, которые их применяют.