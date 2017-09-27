Сергей Чемезов: у Минобороны пока нет денег на закупку арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА



Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.

Источник: http://www.uuaz.ru/ Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.Источник: http://www.uuaz.ru/

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны России испытывает финансовые затруднения с закупкой арктической модификации вертолета Ми-8 – Ми-8АМТШ-ВА. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 27 сентября гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Что касается арктического вертолета (Ми-8АМТШ-ВА), его создавали по заказу Минобороны, но пока у военного ведомства не хватает средств для того, чтобы закупить какое-то количество этих машин", – сказал С.Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, "Ростех" ведет переговоры с Минобороны России, "чтобы все это не ушло в никуда, наработки, которые уже были сделаны, чтобы производство работало".

"Необязательно большими партиями, но чтобы ежегодно они какое-то количество брали. Я думаю, что мы договоримся", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Вертолет Ми-8 АМТШ-ВА может выполнять специальные задачи в особо холодном климате при сложных погодных условиях и условиях безориентирной местности. Также вертолет имеет увеличенную дальность полета, отмечает агентство.