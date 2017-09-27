ФКП до 2025 года пересмотрят из-за участия РФ в проекте международной окололунной станции
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Международная космическая станция.
Источник: © NASA
Ранее главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны
АДЕЛАИДА /Австралия/, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 годы будет пересмотрена после 2020 года в связи с участием России в проекте международной окололунной станции. Об этом сообщил в среду журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава российской госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Что касается финансирования участия России в этой программе, то после того, как мы определимся, параллельно будем прорабатывать с правительством источники финансирования. Надеемся, что найдем понимание, поскольку основные расходы будут после 2020 года. Когда утверждали Федеральную космическую программу, мы говорили, что в 2020 году, возможно, будет ее пересмотр", - сказал Комаров.
Он сообщил, что главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Участие в проекте могут принять Китай и Индия, а также другие страны БРИКС.
"Мы надеемся представить интересную и важную программу, докажем ее необходимость, обеспечим финансирование. У нас есть понимание и надежда частично найти внешние источники финансирования программы. Но при этом основная задача - это государственное финансирование", - заявил Комаров.
Он уточнил, что в ходе переговоров с NASA обсуждался вклад каждой страны в проект. "Исходя из этого определяли свои бюджеты. Так было по проекту МКС [Международной космической станции], где были совершенно неравнозначные доли участия разных сторон", - добавил Комаров.
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27.09.2017
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