Чемезов: у Минобороны пока нет денег на Ми-8 для Арктики



Вертолет Ми-8АМТШ-ВА.

Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС Вертолет Ми-8АМТШ-ВА.Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кроме Минобороны, интерес к вертолету Ми-8АМТШ-ВА проявляют и другие российские силовые структуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. У Минобороны РФ пока нет денег, чтобы закупать у "Вертолетов России" Ми-8АМТШ-ВА. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"У Министерства обороны пока средств не хватает, чтобы закупить какое-то количество (вертолетов Ми-8АМТШ-ВА), но мы ведем переговоры, чтобы производство работало. Не обязательно большими партиями, но чтобы какое-то количество они ежегодно брали", - сказал он.

Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 градусов и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие левой уширенной сдвижной двери и установка лебедки СЛГ-300 в левом дверном проеме.

Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 км.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года. В настоящее время интерес к машине также проявляют и другие силовые структуры России.