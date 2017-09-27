Предприятия ОПК Ростеха в 2017 году выручат на выпуске гражданской продукции 470 млрд руб.
|
|
Ростех.
Источник: rostec.ru
Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал, что рост выручки госкорпорации составит 22%
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выручка Ростеха от производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, входящих в корпорацию, в 2017 году увеличится почти на треть - до 470 млрд рублей, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на выступлении в Совете Федерации.
"В этом году выручка от производства гражданской продукции составит порядка 470 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом она увеличится почти на треть", - сказал он.
Согласно Госпрограмме развития вооружений, масштабное перевооружение российской армии и флота завершится к 2020 году.
"В этой связи для сохранения устойчивого финансового положения предприятий ОПК мы уже сегодня переходим к выпуску гражданской продукции на их мощностях. И здесь мы успешно переносим технологии из "оборонки" в "гражданку". Такой подход обеспечивает нам весомые преимущества в создании конкурентоспособных продуктов", - отметил Чемезов.
Ранее Чемезов сообщал, что рост выручки госкорпорации "Ростех" в 2017 году составит 22%.
Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, при этом выручка корпорации выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.
|
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.09.2017 Россия начала разрабатывать двигатель ПД-35 для нового самолета
14.08.2017 "Созвездие" передают в частные руки
24.07.2017 Сергей Чемезов: мы завершим импортозамещение по комплектующим к 2020 году
21.07.2017 Новый тяжелый транспортник получит авиадвигатель ПД-35
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
20.07.2017 Чемезов рассказал о работах по авиадвигателю высокой мощности ПД-35
17.07.2017 «Армата» будущего: какие танки будут у России через 10 лет