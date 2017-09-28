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Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"

28.09.2017 ЦАМТО 518 1
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Автомат Калашникова. Архивное фото
Автомат Калашникова. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"

ЦАМТО, 27 сентября. Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2" по итогам войсковой эксплуатации. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

"В декабре этого года завершится войсковая эксплуатация двух (видов) автоматов: "Калашникова" – Ак-12 и Ак-103 и "Дегтярева" – А-545 и А-762. Соответственно, будет принято решение, какой автомат включить в "Ратник-2", – сказал Д.Семизоров.

В то же время, он подчеркнул, что может быть принято решение, что сразу два автомата будут включены в эту боевую экипировку, отмечает агентство.

"Я не исключаю, что автоматы Калашникова будут включены в экипировку "Ратник-2" для мотострелковых подразделений, а автомат Дегтярева – для спецподразделений и выполнения спецзадач", – сказал Д.Семизоров.

Д.Семизоров также сообщил, что каждый комплект экипировки "солдата будущего" "Ратник-2" обходится Минобороны России как минимум в 200 тыс. руб., передает "РИА Новости".

По словам Д.Семизорова, 200 тыс. руб. – это базовая стоимость комплекта: "Это полная экипировка, включая оружие".

Для сравнения, по его словам, базовая стоимость французской экипировки FELIN составляет порядка 200 тыс. долл.

К настоящему времени Вооруженные силы получили более 200 тыс. комплектов. Полностью войска будут укомплектованы к 2020 году.
27.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Франция
Продукция
АК-103
АК-12
Ратник БЭВ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Воин3D
1207
№1
28.09.2017 07:04
Или более точное деление: для тех кто стрелять умеет и на всех остальных.
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