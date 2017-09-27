"Рособоронэкспорт": объем поставок российской продукции для сухопутных войск составил 25 млрд долл.



Седельный тягач КАМАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990-0000073-03 в экспозиции военно-технического форума "Армия-2016". Кубинка, 2016 год.

Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net Седельный тягач КАМАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990-0000073-03 в экспозиции военно-технического форума "Армия-2016". Кубинка, 2016 год.Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 27 сентября. "Рособоронэкспорт" отмечает постоянный интерес к российской продукции военного назначения для сухопутных войск, а также увеличение заказов на гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.

"Вооружение и военная техника для сухопутных войск российского производства пользуется заслуженным авторитетом и находит свои роль и место в вооружении иностранных армий. Благодаря своим характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях наша военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги. С 2001 года по настоящее время общий объем ее экспорта составил около 25 млрд. долларов США, и сегодня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки", – сообщил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

Продукция для сухопутных войск российского производства занимает твердые лидирующие позиции практически во всех сегментах рынка. Она отвечает современным требованиям и не уступает, а по многим позициям превосходит продукцию конкурентов. Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы.

"Сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам широчайший спектр вооружения и военной техники для сухопутных войск. Перечень продвигаемой нами продукции включает около 1000 наименований. Преимущественно она предназначена для вооруженных сил, но при этом в нашем портфеле заказов есть существенная доля гражданской продукции и продукции двойного назначения. Например, с 2001 года в страны Азии, Африки и Латинской Америки поставлено более 18 тысяч автомобилей для перевозки грузов и личного состава на базе КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ и УАЗ", – добавил И.Севастьянов.

Кроме того, с принятием изменений в федеральный закон "Об оружии" в 2017 году "Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия. "С учетом того, что "Рособоронэкспорт" обладает всеми необходимыми компетенциями и серьезным опытом, эти изменения позволят нам увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки. Кроме того, мы начинаем сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие. Мы уже ведем переговоры с рядом заказчиков", – отметил И.Севастьянов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".