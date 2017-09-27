Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Тополь-М"
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Российские комлексы "Тополь-М" и "Ярс" еще долго будут весомым аргументом, который невозможно сбросить со счета.
Источник: Фото Виталия Кузьмина
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.
Отмечается, что пуск проводился с целью испытания перспективного боевого оснащения МБР. При этом учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан).
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27.09.2017
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