Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Тополь-М"



Российские комлексы "Тополь-М" и "Ярс" еще долго будут весомым аргументом, который невозможно сбросить со счета.

Источник: Фото Виталия Кузьмина Российские комлексы "Тополь-М" и "Ярс" еще долго будут весомым аргументом, который невозможно сбросить со счета.Источник: Фото Виталия Кузьмина

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

Отмечается, что пуск проводился с целью испытания перспективного боевого оснащения МБР. При этом учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан).