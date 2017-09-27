На "Дружбе-2017" пакистанским военным показали российское вооружение



Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на учениях "Дружба-2017" показали военным из Пакистана свое вооружение, экипировку и горное снаряжение, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В Карачаево-Черкесской Республике в рамках совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2017" военнослужащие ЮВО продемонстрировали коллегам из Исламской Республики Пакистан свое вооружение, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, горное и альпинистское снаряжение", - сказал он.

Астафьев отметил, что всего было представлено около 100 образцов, в том числе снайперская винтовка "Винторез", нож разведчика стреляющий НРС-2, пистолет специальный для бесшумной стрельбы ПБС, пулемет Калашникова, снайперская винтовка СВД-С и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В.

Как сообщил Астафьев, особый интерес гости проявили к автоматическому пистолету системы Стечкина с деревянной кобурой, защитному комплекту сапера "Дублон" и бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С со 100 м. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО на практике продемонстрировали пакистанским военным способы установки и обнаружения в грунте различных мин, в том числе трудно распознаваемых миноискателем. Кроме того, специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшему военнослужащему ВС Пакистана, обездвижили его и доставили в военно-полевой госпиталь.

Как добавил начальник пресс-службы ЮВО, совместные военные учения проводятся на высоте до 2,3 тысячи метров над уровнем моря на базе горного мотострелкового соединения ЮВО. На учениях военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач при ведении условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Учение "Дружба-2017" проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 4 октября текущего года.