"Рособоронэкспорт" за 16 лет продал сухопутных вооружений на $25 млрд



Стенд Рособоронэкспорта.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Стенд Рособоронэкспорта.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Отмечается рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки

КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Основной спецэкспортер российской военной и специальной техники - компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с 2001 года продал продукции военного назначения для сухопутных войск на сумму около $25 млрд. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"С 2001 года по настоящее время общий объем экспорта (вооружения и военной техники для сухопутных войск - прим. ТАСС) составил около $25 млрд, и сегодня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки", - сказал Севастьянов в ходе выездного заседания пресс-клуба "Рособоронэкспорта".

По его словам, продукция для сухопутных войск российского производства занимает лидирующие позиции практически во всех сегментах рынка. "Она отвечает современным требованиям, а по многим позициям превосходит продукцию конкурентов. Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы", - заявил Севастьянов.

Он уточнил, что "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам широкий спектр вооружения и военной техники для сухопутных войск. "Перечень продвигаемой нами продукции включает около 1000 наименований. Преимущественно она предназначена для вооруженных сил, но при этом в нашем портфеле заказов есть существенная доля гражданской продукции и продукции двойного назначения", - пояснил он.