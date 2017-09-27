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США приступают к реализации ответных мер в связи с несоблюдением Россией договора по открытому небу - источник в госдепе

28.09.2017 Интерфакс-АВН 234 0
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Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник: www.avsim.su

Вашингтон готов отменить эти меры, если Россия вернется к выполнению обязательств по договору

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - США обвиняют Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу и приступают к реализации ответных шагов, заявил "Интерфаксу" источник в госдепартаменте США.

"Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств", - сказал "Интерфаксу" представитель американского внешнеполитического ведомства, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника агентства, в Вашингтоне рассчитывают, "что это привнесет изменения в расчеты российской стороны и побудит ее к более конструктивному ответу на наши озабоченности".

"Мы готовы в любой момент отменить эти меры в случае, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе", - сказал дипломат.
27.09.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США

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