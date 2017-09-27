Рособоронэкспорт видит одним из драйверов своего развития продвижение антитеррористической продукции
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Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия будет продвигать за рубеж средства для борьбы с терроризмом, сообщили в "Рособоронэкспорте".
"В 2017-2018 годах проведем репозиционирование имиджа Рособоронэкспорта. Это связано с валообразным ростом интереса мирового рынка к решениям по обеспечению государственной и инфраструктурной безопасности из-за беспрецедентного расширения угроз терроризма и экстремизма. Поэтому продвижение на внешний рынок услуг по безопасности мы видим одним из драйверов компании",- сообщил в среду руководитель аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта" Юрий Каптелкин.
По его словам, иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы.
"Кроме того, уже сегодня мы предлагаем нашим партнерам средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, а также протяженных границ как по суше, так и по воде. Немалое внимание уделяем вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и обеспечения кибербезопасности", - сказал Ю. Каптелкин.
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27.09.2017
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