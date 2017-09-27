Рособоронэкспорт отмечает рост спроса на российские вооружения для сухопутных войск на африканском, азиатском и латиноамериканском рынках



Игорь Севастьянов.

Источник: Военно-промышленный курьер. Коллаж Андрея Седых (фото Михаила Ходаренка) Игорь Севастьянов.Источник: Военно-промышленный курьер. Коллаж Андрея Седых (фото Михаила Ходаренка)

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Ряд стран проявляют интерес к российскому вооружению для сухопутных войск, за 16 лет такого оружия поставлено на $ 25 млрд., сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Вооружение и военная техника для сухопутных войск российского производства пользуется заслуженным авторитетом и находит свои роль и место в вооружении иностранных армий. С 2001 года по настоящее время общий объем ее экспорта составил около 25 млрд. долларов США, и сегодня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки", - сообщил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, чьи слова привели в пресс-службе компании в среду.

В пресс-службе заявили, что продукция для сухопутных войск российского производства занимает твердые лидирующие позиции практически во всех сегментах рынка.

"Преимущественно она ( техника - ИФ) предназначена для вооруженных сил, но при этом в нашем портфеле заказов есть существенная доля гражданской продукции и продукции двойного назначения. Например, с 2001 года в страны Азии, Африки и Латинской Америки поставлено более 18 тысяч автомобилей для перевозки грузов и личного состава на базе КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ и УАЗ", - заявил И.Севастьянов.