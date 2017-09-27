В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России
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Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко
В Пентагоне вслед за Госдепом обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет. Там пообещали, что США предпримут все усилия — как оборонительные, так и наступательные, — чтобы Россия не получила военного превосходства.
Глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и их союзники обязаны заставить Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не допустить ее военного превосходства. Такое заявление (.pdf) Данфорд сделал в ходе слушаний в конгрессе США.
«Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнения положений ДРСМД», — отметил Данфорд. «Положение дел, при котором мы соблюдаем договор, а они нет, неприемлемо», — добавил генерал.
Нарушение ДРСМД способствует тому, что Россия наращивает свои ядерные и обычные вооружения, что создает угрозу США и их союзникам в Европейском и Тихоокеанском регионах, подчеркнул Данфорд. «Мы с нашими союзниками и конгрессом будем предпринимать все усилия — как оборонительные, так и наступательные, — чтобы Россия не получила военного превосходства», — подчеркнул генерал.
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27.09.2017
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