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В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России

28.09.2017 РБК 360 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

В Пентагоне вслед за Госдепом обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет. Там пообещали, что США предпримут все усилия — как оборонительные, так и наступательные, — чтобы Россия не получила военного превосходства.


Глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и их союзники обязаны заставить Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не допустить ее военного превосходства. Такое заявление (.pdf) Данфорд сделал в ходе слушаний в конгрессе США.


«Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнения положений ДРСМД», — отметил Данфорд. «Положение дел, при котором мы соблюдаем договор, а они нет, неприемлемо», — добавил генерал.


Нарушение ДРСМД способствует тому, что Россия наращивает свои ядерные и обычные вооружения, что создает угрозу США и их союзникам в Европейском и Тихоокеанском регионах, подчеркнул Данфорд. «Мы с нашими союзниками и конгрессом будем предпринимать все усилия — как оборонительные, так и наступательные, — чтобы Россия не получила военного превосходства», — подчеркнул генерал.
27.09.2017
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принадлежат РБК
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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит

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