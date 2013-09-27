Американцы прикрыли свое небо от России



Михаил Ульянов.

Источник: Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Михаил Ульянов.Источник: Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

МИД знает о планах США ограничить полеты военных самолетов России

МИД России сообщил, что Вашингтон планирует запретить российской военной авиации совершать полеты над своей территорией в рамках Договора об открытом небе (ДОН). Во вторник в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу, на котором, скорее всего, будет озвучено это решение. Ранее источник в Пентагоне рассказал американским журналистам, что запрет коснется воздушного пространства Гавайского архипелага и Аляски.

Министерство иностранных дел России сообщило, что им известны планы американского правительства ограничить полеты российских военных самолетов над территорией США.

"Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения", - заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Вероятнее всего, планируемые нововведения вступят в силу с 1 января 2018 года, добавил Ульянов.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон намерен ограничить полеты российских ВКС над территорией Соединенных Штатов. Как заявил источник этого издания в Пентагоне, к этому шагу США подтолкнуло то, что Российская Федерация ранее ввела ограничения на наблюдательные полеты над своей территорией.

"В то время как договор разрешает полеты на расстояние до 5 тыс. км, Россия ввела 500-километровый лимит в отношении полетов над Калининградской областью", - пояснил американский военный чиновник.

"Учитывая то, что для полного осмотра этого района в рамках Договора о свободном небе требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам договора приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России", - добавил источник.

Новые меры предусматривают запрет на проведение наблюдательных полетов военных самолетов ВКС РФ в воздушном пространстве Аляски и Гавайских островов.

Американская сторона планирует официально объявить об этой мере во вторник на заседании Консультативной комиссии по открытом небу в Вене.

В начале августа 2017 года в интернете появилось видео полета российского самолета Ту-154 над Белым домом в США и рядом других стратегически важных американских объектов.

Пентагон заявил, что инспекция российской стороны и маршрут наблюдательной миссии были согласованы с американскими военными. Кроме того, на борту самолета находится представитель ВВС США.

Маршрут самолета сильно взволновал американцев: некоторые сочли полет "вторжением русских", кто-то посчитал новость фейком, а кто-то предположил, что полет Ту-154 мог быть попыткой России "передать привет" Трампу или "потроллить" американского президента.

Маршрут также проходил над военной базой Эндрюс под Вашингтоном, штат Мэриленд, которая используется для организации перелетов главы администрации США, а также приема в США иностранных лидеров.

Представитель Пентагона пояснил, что в ведомстве не имеют права разглашать и публично обсуждать планы полетов и продолжительность миссии, хотя они, как правило, длятся около десяти дней.

Разведывательный полет России над территорией США стал уже десятым за этот год.

Воздушные пространства НАТО и России находятся в центре внимания СМИ и властей все лето.

Истребители сил ПВО России за вторую неделю августа восемь раз вылетали на перехват иностранных самолетов, осуществлявших разведку вдоль российской границы. В Министерстве обороны также сообщили, что с 14 августа было зафиксировано 16 разведывательных полетов возле государственной границы РФ. При этом ни одного нарушения воздушного пространства России допущено не было.

В начале сентября российские военные летчики провели наблюдательную инспекцию на территории Швеции. Аналогичные инспекции в период с 14 по 18 августа проводили и иностранные специалисты - наблюдательный полет над российской территорией осуществила, в частности, совместная миссия Швеции, Германии и Украины, еще один согласованный с РФ полет совершили ВС США.

В июле 2017 года над российской территорией в рамках Договора по открытому небу был совершен совместный наблюдательный полет специалистов из Польши и Словакии. Российские специалисты, в свою очередь, провели инспекции над США и Норвегией. Еще одну миссию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российские наблюдатели выполнили на территории Испании.

Всего российские военные летчики провели 15 полетов над территорией стран-участниц договора по открытому небу. Иностранные партнеры России имеют право пролететь над РФ 34 раза в год. Россия и Белоруссия, в свою очередь, могут совершить 42 наблюдательные миссии.

Договор о свободном небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет государствам-участникам проводить наблюдательные полеты над любыми территориями партнеров по договору в соответствии с оговоренными квотами миссий.

Также договор учредил Консультативную комиссию по открытому небу, решения в которой принимаются консенсуально и имеют обязательную силу.

Иван Жуковский