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Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов

27.09.2017 РИА Новости 347 0
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Самолет наблюдения США OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США OC-135B Open Skies.
Источник: © Flickr / Airwolfhound

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости, Андрей Станавов. Двадцать пять лет сотрудничества, три десятка стран-участниц и более тысячи выполненных наблюдательных полетов - многосторонний Договор по открытому небу под угрозой. США намерены запретить полеты российских инспекторов над некоторыми участками своей территории. "Воздушные санкции" могут вступить в силу уже с января 2018-го. По данным газеты The Wall Street Journal, небо для российских самолетов закроют над Аляской и Гавайями. МИД России не исключил ответных мер. О том, как запрет может отразиться на дальнейшей судьбе договора и почему в случае его расторжения Россия ничего не потеряет с военной точки зрения, а в чем-то даже выиграет - в материале РИА Новости.

Небо нараспашку

Прозрачность военной деятельности, укрепление доверия, транспарентности и безопасности - эти и другие громкие слова звучали 24 марта 1992 года в Хельсинки на подписании Договора по открытому небу. Вместе с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венским документом 1999 года это соглашение было призвано внести ясность в сферу обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. Россия ратифицировала его в мае 2001-го.

В рамках договора сотрудничают более 30 государств ОБСЕ, которым разрешается летать над территориями друг друга и наблюдать за перемещениями войск - ежегодно совершается около ста инспекционных полетов над США, Канадой, Европой и Россией. Все они строго регламентированы. Примечательно, что нынешние заявления о вводе ограничений совпали по времени с полетами российских инспекторов над территорией США, которые выполняются с 25 по 30 сентября с аэродрома Райт-Патгерсон.

В 2010 году в Вене на проводимой под председательством США конференции договор назвали одним из самых успешных и перспективных международных инструментов в сфере контроля над вооружениями, причем тогда была особо подчеркнута ключевая роль России. Планировалось даже применить механизм взаимных наблюдательных полетов для решения невоенных задач, таких как постконфликтный и экологический мониторинг, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, наблюдение за климатом.

"Тушка" над Капитолием

В августе 2017 года в американских СМИ и соцсетях разгорелся серьезный скандал на фоне сообщений CNN о пролете российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер вблизи столицы США.


Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник: www.avsim.su

Российский самолет наблюдения Ту-154М Лк-1 пересек сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома на высоте всего около тысячи метров. Пентагону пришлось терпеливо объяснять взбудораженным американцам, что это был плановый полет в рамках Договора по открытому небу и никакой угрозы для нацбезопасности не представлял.

Впрочем, осадочек у части американского общества остался, причем политический. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik тогда подчеркнул, что на фоне расследований "российских связей" Трампа противники президента попытаются использовать наблюдательный полет над Вашингтоном в качестве козыря.

Сжигая мосты

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, который считает, что одной из косвенных причин введения ограничений на пролеты российских самолетов-наблюдателей над США вполне могла стать политика.

"В последнее время в США зашкаливают эмоции. Там идет борьба между командой Трампа и остальным политическим истеблишментом, причем Россия - это главный инструмент противников президента. Единственное, на что реагирует и чего боится Трамп, так это обвинений в связях с Россией. Этот договор - фактически последняя площадка, на которой мы нормально взаимодействовали в военном плане. Теперь, видимо, и она рушится", - заявил Коновалов РИА Новости.

Он подчеркнул, что в НАТО уже предъявляли претензии к России в несоблюдении условий договора, обвиняя в использовании на самолетах запрещенной фотоаппаратуры, однако никаких доказательств представлено не было. При этом сами страны НАТО придерживаются правил далеко не всегда. К примеру, в феврале 2016 года Турция грубо нарушила требования документа, отказав России в выполнении планового наблюдательного полета над своей территорией.

В результате нарушений требований договора и неконструктивных действий со стороны Турции создан опасный прецедент неконтролируемой военной деятельности одного из государств - участников Договора по открытому небу", - сказал тогда начальник управления Минобороны России по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков.

Спутники не хуже

Большинство экспертов сходятся в том, что даже в случае расторжения договора Россия с военной точки зрения абсолютно ничего не потеряет, а в чем-то, возможно, даже выиграет.

"Я не думаю, что это приведет как каким-то ужасным последствиям для нас, - считает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. - Тем более что договор только формально равноправный, а фактически - нет. Выходит так, что они (страны НАТО. - Прим. авт.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку все, что нужно, отлично видно и со спутников".

Дело в том, что за каждым участником закрепляется определенное количество квот. У США и группы в составе России и Белоруссии - по 42 полета в год. У Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции - по 12 полетов. Интересно, что всю квоту невозможно использовать, летая только над одной страной.


Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо»).
Источник: http://cdn-www.airliners.net/

Современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без всяких дополнительных наблюдательных полетов, убежден президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

"России это соглашение абсолютно ничего не дает. Выйдя из него, мы только выиграем в плане безопасности. Скажу больше: когда документ рассматривали, в Минобороны даже не было единого мнения: подписывать или нет. Мы пошли на это только с целью расширения мер доверия. Вот договор об обычных вооруженных силах в Европе для России гораздо более значим и важен, чем "открытое небо", - рассказал Ивашов РИА Новости.

Аналогичной точки зрения придерживается и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который ранее заявил РИА Новости, что от ограничения полетов Россия не понесет ни морального, ни материального ущерба.
26.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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