Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии



Стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Стратегический ракетоносец Ту-95МС.Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Все цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии", отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии. Об этом во вторник рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии. Взлетев с аэродрома Энгельс в Российской Федерации, бомбардировщики Ту-95 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака", - сказал Конашенков.

По его словам, все цели, пораженные Ту-95, находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии" (СДС), расположенных в подконтрольных террористам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) районах.

"Удары по объектам ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии", расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах", - заявил он.

Конашенков отметил, что на представленных ранее Минобороны РФ аэрофотоснимках районов Дейр-эз-Зора можно видеть эти объекты. "В интересах обеспечения безопасности американских военнослужащих и бойцов курдских формирований мы не указываем координаты расположения этих опорных пунктов", - добавил он.