КРЭТ и Союзмаш определили лауреатов премии им. В. А. Ревунова и вручили им 5 млн рублей
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Церемония награждения прошла в рамках конференции "Будущее машиностроения России" в МГТУ им. Н. Э. Баумана
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) и Союз машиностроителей России вручили лауреатам Второй ежегодной премии имени В. А. Ревунова 5 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе концерна.
Церемония награждения прошла в рамках конференции "Будущее машиностроения России" в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
"Радует тот факт, что по сравнению с прошлым годом премия фактически стала общенациональной. Если в прошлом году мы приняли 27 заявок, почти все из КРЭТ, то в этом году в оргкомитет поступило около 130 заявок из разных предприятий и регионов России. Это говорит о росте популярности премии", - сказал генеральный конструктор РПКБ, член бюро Союза машиностроителей России Гиви Джанджгава
Предложение КРЭТ об учреждении премии имени В. А. Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции было одобрено Наблюдательным советом Союза машиностроителе России в 2016 году. Всего в конкурсе представлено шесть специализаций в двух номинациях, участвовать в которых могут не только единоличные соискатели, но и авторские коллективы молодых ученых. Фонд премии составляет 5 миллионов рублей и формируется за счет чистой прибыли КРЭТ.
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26.09.2017
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