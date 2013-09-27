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В Балтийском море завершены госиспытания патрульного катера "Раптор", построенного для ВМФ России

27.09.2017 ЦАМТО 170 0
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Раптор
Спущенный на воду построенный на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России очередной катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712. Отрадное (Ленинградская область), 30.05.2017.
Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

ЦАМТО, 26 сентября. В полигонах Балтийского моря успешно завершены государственные испытания очередного серийного патрульного катера проекта 03160 "Раптор", построенного на предприятии "Пелла".

После подписания Государственной приемной комиссией приемного акта катер будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) и войдет в состав Балтийского флота. Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе ВМФ России.

Строительство "Раптора" осуществлено с опережением графика.

Катер предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (не менее 20 человек) с обеспечением максимально возможной скорости в назначенный район;

- несение патрульной службы в назначенных районах;

- перехват и задержание малоразмерных целей;

- участие в спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период, в светлое и темное время суток с удалением от места базирования до 100 морских миль.

Длина катера составляет 16,9 м, ширина – 4,1 м, габаритная высота корпуса – около 3,5 м, осадка – около 0,9 м, экипаж – 3 человека, спецперсонал – 20 человек, скорость хода – около 50 узлов, суммарная мощность – 2300 л.с.

Броневая защита – бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ). Калибр – 14,5 мм, дальность обнаружения цели – 3000 м, прицельная дальность стрельбы – 2000 м. На вертлюжный установках смонтированы 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
БФ

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