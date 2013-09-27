В Балтийском море завершены госиспытания патрульного катера "Раптор", построенного для ВМФ России



Спущенный на воду построенный на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России очередной катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712. Отрадное (Ленинградская область), 30.05.2017.

Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" Спущенный на воду построенный на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России очередной катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712. Отрадное (Ленинградская область), 30.05.2017.Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

ЦАМТО, 26 сентября. В полигонах Балтийского моря успешно завершены государственные испытания очередного серийного патрульного катера проекта 03160 "Раптор", построенного на предприятии "Пелла".

После подписания Государственной приемной комиссией приемного акта катер будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) и войдет в состав Балтийского флота. Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе ВМФ России.

Строительство "Раптора" осуществлено с опережением графика.

Катер предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (не менее 20 человек) с обеспечением максимально возможной скорости в назначенный район;

- несение патрульной службы в назначенных районах;

- перехват и задержание малоразмерных целей;

- участие в спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период, в светлое и темное время суток с удалением от места базирования до 100 морских миль.

Длина катера составляет 16,9 м, ширина – 4,1 м, габаритная высота корпуса – около 3,5 м, осадка – около 0,9 м, экипаж – 3 человека, спецперсонал – 20 человек, скорость хода – около 50 узлов, суммарная мощность – 2300 л.с.

Броневая защита – бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ). Калибр – 14,5 мм, дальность обнаружения цели – 3000 м, прицельная дальность стрельбы – 2000 м. На вертлюжный установках смонтированы 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.