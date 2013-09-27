Завершена морская часть государственных испытаний буксира "РБ-393" проекта 90600 для ВМФ России
|
|
Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600.
Источник: sdelanounas.ru
ЦАМТО, 26 сентября. Успешно завершены государственные испытания новейшего буксира проекта 90600 "РБ-393", построенного для ВМФ России санкт-петербургским предприятием "Пелла".
В ходе испытаний окончательно проверены все системы буксира и техническое оборудование, размещенное на борту. В ближайшее время Государственной приемной комиссией будет подписан приемный акт и буксир будет передан в состав Военно-морского флота. Планируется, что буксир нового поколения "РБ-393" войдет в состав Балтийского флота.
Строительство буксира "РБ-393" проекта 90600 осуществлено с опережением графика.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в спасательных операциях, перевозки грузов, размывки льда. На буксире установлен гидравлический кран-манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м.
Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2015 Завод "Пелла" завершил постройку для ВМФ России серии судов проекта 03180
05.12.2014 Для Балтийского флота построен новый рейдовый буксир «РБ-413»
13.02.2014 На новом буксире Балтийского флота поднят флаг вспомогательного флота ВМФ России
12.12.2013 Балтийский флот получил новый рейдовый буксир
02.08.2013 Для Балтийского флота будет построен новый буксир проекта 16609
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
26.03.2013 На новых буксирах Балтийского флота подняты флаги вспомогательного флота ВМФ
21.12.2012 Балтийский флот получит новый буксир до конца текущего года