Завершена морская часть государственных испытаний буксира "РБ-393" проекта 90600 для ВМФ России



Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600.

Источник: sdelanounas.ru Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600.Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Успешно завершены государственные испытания новейшего буксира проекта 90600 "РБ-393", построенного для ВМФ России санкт-петербургским предприятием "Пелла".

В ходе испытаний окончательно проверены все системы буксира и техническое оборудование, размещенное на борту. В ближайшее время Государственной приемной комиссией будет подписан приемный акт и буксир будет передан в состав Военно-морского флота. Планируется, что буксир нового поколения "РБ-393" войдет в состав Балтийского флота.

Строительство буксира "РБ-393" проекта 90600 осуществлено с опережением графика.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в спасательных операциях, перевозки грузов, размывки льда. На буксире установлен гидравлический кран-манипулятор грузоподъемность 450 кг на вылете стрелы 5 м.

Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.