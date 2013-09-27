Частные компании США планируют начать отправку туристов в космос в ближайшие два года



Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic.

Источник: © EPA/Mark Greenberg / Virgin Galactic Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic.Источник: © EPA/Mark Greenberg / Virgin Galactic

Совершить полет смогут люди всех возрастов, национальностей и физических возможностей

АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. /ТАСС/. 2 часа 11 минут - именно такие сроки пребывания в космическом пространстве предлагают своим будущим клиентам Virgin Galactic и Blue Origin - ведущие частные американские компании, которые планируют реализовать планы в области космического туризма в самые ближайшие годы.

"Суборбитальный полет космического корабля New Shepard будет длиться 11 минут, - сообщила руководитель стратегической программы Blue Origin Арианна Корнелл, выступая во вторник на проходящем в Аделаиде Международном астронавтическом конгрессе. - Треть поверхности капсулы, в которой разместятся шесть человек, займут иллюминаторы. По окончании полета капсула совершит с помощью трех парашютов достаточно мягкую посадку на севере Техаса. Подготовка участников полета будет очень интенсивной, но непродолжительной: она продлится один день".

Нет никакой гонки

"Мы хотим послать людей через год - два, - рассказала Корнелл в беседе с ТАСС. - В этот период мы осуществим несколько пробным полетов, то есть без людей. Поймите, здесь нет никакой гонки: мы пошлем людей только после того, как будем готовы это сделать, то есть будем полностью удовлетворены работой всей системы. Если для этого потребуется больше времени, значит, первый полет будет осуществлен позднее".

Поиска супергероев не будет

Если New Shepard стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты, то корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic будет доставлен на пусковую высоту (около 20 км) самолетом White Knight Two, после чего он уже самостоятельно поднимется на большую высоту.

"Суборбитальный полет продлится около двух часов, а подготовка его участников займет три дня, - рассказал вице-президент Virgin Galactic Ричард Далбелло. - Всего на борту будет шесть человек. Основатель нашей компании Ричард Брэнсон неоднократно заявлял, что хочет сделать космос демократичным, так что при подборе участников мы не будем искать супергероев - ими могут стать люди всех возрастов, национальностей и физических возможностей. Например, [парализованный выдающийся английский физик] Стивен Хокинг хочет лететь".

"Мы хотим начать коммерческие запуски в 2018 году, - сообщил Далбелло в беседе с ТАСС. - Мы проводим испытательные полеты, и каждый из них приближает возможность первого полета с туристами. Иными словами, ответ на вопрос о сроках зависит от этих предварительных полетов".

"Пока все проходит успешно, и это позволяет нам надеяться на то, что полет с туристами может быть осуществлен в будущем году, - отметил он. - Мы уже сейчас вполне уверены в том, что сумеем осуществить в следующем году полет с двумя профессиональными пилотами".

Взаимодополняемость

Отвечая на вопрос ТАСС, Далбелло согласился с мнением коллеги из Blue Origin, полагающей, что никакого соперничества в плане сроков запуска в космос туристов нет.

"Мы дополняем друг друга, - пояснил он. - Мы используем разные технологии запуска, к тому же чем больше мы станем летать, тем ниже будут цены. Аналогичная ситуация некогда была в пассажирской авиации: ведь поначалу билет на самолет могли позволить себе приобрести только состоятельные люди, а сейчас это самый массовый вид транспорта".

Без возрастных ограничений

Руководители Blue Origin и Virgin Galactic объявили, что никаких возрастных ограничений для космических туристов устанавливаться не будет. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так. Отвечая на вопрос одной из участниц конгресса, можно ли будет ей взять с собой 70-летнюю бабушку и пятилетнюю племянницу, Корнелл и Далбелло сообщили, что бабушке позволят полететь, а вот племяннице придется немного подрасти.

Они уточнили, что обязаны выполнять правила Федерального управления гражданской авиации США, согласно которым в космос можно отправляться людям в возрасте 18 лет и старше.