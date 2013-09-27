В РФ в течение пяти лет создадут "рой" беспилотников, способных к самостоятельным решениям
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Экспериментальный образец БЛА вертикального взлета и посадки самолетной схемы.
Источник: ЦНТУ «Динамика»
Беспилотники смогут самостоятельно вести боевые действия и разведку
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Рой" беспилотников, которые будут способны как вместе, так и по отдельности самостоятельно принимать решения в соответствии с обстановкой и действовать в соответствии с ними, будет создан в РФ в течение пяти лет. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.
"Сейчас мы постепенно уходим в беспилотную авиацию. В дальнейшем беспилотники "роем" и по одиночке будут решать различные задачи. В ближайшую пятилетку будет выполнена задача по созданию роя интеллектуальных беспилотников, которые самостоятельно принимают решения, ведут боевые действия, разведку и так далее", - сказал Михеев.
Ранее в интервью ТАСС он рассказал о ведущейся в концерне разработке отдельных элементов искусственного интеллекта (ИИ) с целью создания беспилотников, способных самостоятельно принимать решения. В частности, на авиасалоне МАКС-2017 был представлен программный продукт, позволяющий исследовать отдельные особенности ИИ.
По словам Михеева, сегодня созданы малогабаритные устройства, которые весят около одного - двух килограммов и полностью выполняют функцию наведения оружия для беспилотников небольших размеров.
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26.09.2017
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