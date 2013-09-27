В ВС РФ начались поставки встроенных в ракету систем РЭБ, имитирующих массированный удар



Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев.

Источник: РИА Новости / Александр Уткин Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев.Источник: РИА Новости / Александр Уткин

Они предназначены для современных и перспективных боевых действий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) начал поставлять в войска аэродинамические цели, в которых встроена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная имитировать групповой ракетный налет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Хочу сказать, что эта работа многоэтапная. Таких целей целый типоряд. Они предназначены для современных и перспективных боевых действий, сейчас уже какая-то часть этих аэродинамических целей, которые, например, действуют на расстоянии 10-20 км, заказаны, и идут их поставки", - сказал Михеев.

Говоря о дальнейших перспективах и о таких самолетах, как ПАК ФА или Су-34, он отметил, что для них разрабатывается свой типоряд таких систем. "Такие цели будут изображать массированный налет на расстоянии сотен километров. Здесь речь идет о ближайших двух-трех годах", - уточнил собеседник агентства.

Михеев также добавил, что Автоматизированная система управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы "Былина" начала серийно поставляться в войска.

"Опытно-конструкторская работа "Былина" успешно завершена, проблемы все решены, система серийно выпускается", - сказал Михеев.

По его словам, эта система предназначена для управления комплексами радиоэлектронной борьбы в стратегическом звене в КВ диапазоне.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Былина" была успешно опробована в ходе недавних учений "Запад-2017".