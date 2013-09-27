Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ВС РФ начались поставки встроенных в ракету систем РЭБ, имитирующих массированный удар

27.09.2017 ТАСС 239 0
0
Понравилась новость?
 +2
Бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев.
Источник: РИА Новости / Александр Уткин

Они предназначены для современных и перспективных боевых действий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) начал поставлять в войска аэродинамические цели, в которых встроена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способная имитировать групповой ракетный налет. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Хочу сказать, что эта работа многоэтапная. Таких целей целый типоряд. Они предназначены для современных и перспективных боевых действий, сейчас уже какая-то часть этих аэродинамических целей, которые, например, действуют на расстоянии 10-20 км, заказаны, и идут их поставки", - сказал Михеев.

Говоря о дальнейших перспективах и о таких самолетах, как ПАК ФА или Су-34, он отметил, что для них разрабатывается свой типоряд таких систем. "Такие цели будут изображать массированный налет на расстоянии сотен километров. Здесь речь идет о ближайших двух-трех годах", - уточнил собеседник агентства.

Михеев также добавил, что Автоматизированная система управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы "Былина" начала серийно поставляться в войска.

"Опытно-конструкторская работа "Былина" успешно завершена, проблемы все решены, система серийно выпускается", - сказал Михеев.

По его словам, эта система предназначена для управления комплексами радиоэлектронной борьбы в стратегическом звене в КВ диапазоне.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Былина" была успешно опробована в ходе недавних учений "Запад-2017".
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы