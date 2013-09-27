Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора



Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Малый автодорожный разборный мост построили менее чем за двое суток под постоянными обстрелами

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Он будет использоваться для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки.

Малый автодорожный разборный мост (МАРМ) был возведен менее чем за двое суток под постоянными обстрелами. Об этом рассказал журналистам начальник автодорожной службы Министерства обороны РФ Владимир Буровцев.

"Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь. Ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки", - уточнил он.

Общая протяженность переправы - 210 метров. Пропускная способность - восемь тысяч машин в сутки. МАРМ выдерживает вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня, рассказал Буровцев. По его словам, мост также будет использоваться для доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселки и эвакуации раненых.

Правительственные войска освободили большую часть Дейр-эз-Зора в начале сентября. При этом основные силы боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) были отброшены на противоположный, восточный, берег реки.

До возведения моста с помощью понтонов через реку переправились лишь передовые отряды сирийской армии. Сейчас основные силы правительственных войск готовятся к массовому форсированию Евфрата.