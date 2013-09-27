Соединение противовоздушное обороны ЦВО поднято по тревоге в Самарской области в рамках учений
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Система ПВО С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов
Соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированное в регионах Поволжья, поднято по тревоге в рамках учений.
В высшую степень приведены около 2 тыс. специалистов ПВО. В течение трех дней они отработают различные задачи по отражению воздушной атаки противника на критически важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противника.
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26.09.2017
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