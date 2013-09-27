На полевые позиции в Центральном и Западном военных округах вывели 600 единиц техники



Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.

Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

В рамках учений военные выполняют задачи по обнаружению и уничтожению условных диверсантов и проведению условного пуска ракет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) вывели на полевые позиции более 600 единиц техники за последние сутки. Об этом в понедельник сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня ночные марши ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" в Центральном и Западном военных округах совершили ракетные полки соединений, дислоцированные в пяти регионах страны от Тверской области до Алтайского края, - говорится в сообщении. - Более 600 единиц военной техники, включая пусковые установки, провели маневренные действия для выполнения мероприятий на маршрутах боевого патрулирования".

В оборонном ведомстве отметили, что дивизионы, выполнившие свои задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации, на смену им в полевые районы выходят новые подразделения. Также в ходе учений ракетчики проводят вывод ракетных комплексов на боевые позиции, обеспечивают инженерное оборудование позиций, организовывают маскировку, а противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению и уничтожению условных диверсантов. Кроме того, выполняются задачи по проведению условного пуска ракет.

Отмечается, что указанные мероприятия проводятся в преддверии масштабных учений РВСН, которые пройдут в конце сентября в Новосибирской области, с участием более 4 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники.