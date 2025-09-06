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Портфель заказов на китайский пассажирский самолет COMAC C919 вырос до 730 единиц

25.09.2017 bmpd.livejournal.com 390 0
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Как пишет Yann Cochennec в материале "Le chinois C919 arrondit son carnet de commandes", опубликованном журналом "Air&Cosmos", портфель заказов на китайский пассажирский самолет COMAC C919 пополнился 130 новыми заказами.

Первый опытный летный образец китайского пассажирского самолета COMAC C919 (с) COMAC

Китайская компания гражданского авиастроения COMAC воспользовалась возможностями 17-го аэрокосмического салона China Aviation Expo для того, чтобы озвучить новых клиентов. Так, компания China Nuclear E&C Group заказала 40 самолетов, а лизинговые компании Huabao Leasing и AVIC International Leasing пополнили портфель заказов на 30 С919 каждая.

Наконец, лизинговая компания Agricultural Bank of China Financial Leasing, которая заказала 45 С919 в 2012 году, отказался от покупки 20 дополнительных самолетов, и вместо этого приобретет только 10 единиц. Эти новые соглашения довели число законтрактованных С919 до 730 бортов.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
Продукция
Ми-17
Компании
AVIC
COMAC
Проекты
C919

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