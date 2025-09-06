Египет ввел в строй головной корвет проекта Gowind 2500 и получил корвет от Южной кореи

22 сентября 2017 года в Лориане (Франция) состоялась церемония передачи ВМС Египта головного построенного там французским судостроительным объединением Naval Group корвета El Fatеh (бортовой номер "971") проекта Gowind 2500. El Fateh стал первым серийным кораблем линейки проектов Gowind.

Головной построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group (бывшее DCNS) корвет El Fatеh проекта Gowind 2500. Лориан, сентябрь 2017 года (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Контракт на постройку для ВМС Египта четырех корветов проекта Gowind 2500 стоимостью около 1 млрд евро (без учета стоимости закупаемого ракетного вооружения) был заключен французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group) в июле 2014 года. Согласно условиям контракта, головной корвет был полностью построен в арсенале DCNS в Лориане. Три других корабля должны сооружаться при участии DCNS (Naval Group) на египетской военно-морской верфи в Александрии со сдачей в 2018-2019 годах. Контракт также включает опцион еще на два корабля, которые, в случае реализации опциона, будут строиться в Лориане. Однако сведения о заключении контракта о реализации опциона до сих пор отстуствуют.

Церемония начала строительства головного корвета El Fatеh для Египта была произведена в Лориане 15 апреля 2015 года, официальная церемония закладки была произведена 30 сентября 2015 года, корабль был спущен там на воду 17 сентября 2016 года и вышел на заводские ходовые испытания 13 марта 2017 года.

В свою очередь, 16 апреля 2016 года на египетской государственной верфи Alexandria Shipyard в Александрии состоялась церемония первой резки стали для второго (первого строящегося в Египте) корвета, хотя программа постройки этих кораблей в Египте тормозится.

Корветы проекта Gowind 2500 для Египта являются достаточно крупными для своего класса кораблями полным водоизмещением 2600 т, имеющими длину 102 м и ширину 16 м. Дизель-электрическая энергетическая установка общей мощностью 10 МВт включает два дизельных двигателя и два электромотора. Скорость полного хода составит 25 узлов, а дальность плавания - до 3700 миль на 15 узлах.

При штатном экипаже 65 человек, корветы имеют возможность принимать еще 15 человек (например, спецназа, который сможет использовать две быстроспускаемые 6,5-метровые полужесткие моторные лодки).

Вооружение египетских корветов составляют две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса MBDA Exocet MM40 Block 3, 16 вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса MBDA VL MICA, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, две дистанционно управляемые 20-мм артиллерийские установки Nexter Narhwal, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для торпед MU90. В ангаре может размещаться вертолет до 10-тонного класса постоянного базирования (вероятно, фактически ВМС Египта будут использовать Kaman SH-2G Super Seasprite).

Радиоэлектронное вооружение египетских корветов составляет АСБУ SETIS (аналогичная устанавливаемой на фрегатах типа FREMM), интегрированная мачта PSIM с трехкоординатной РЛС Thales SMART-S Mk 2 под обтекателем, комплекс РЭБ Thales Vigile 200 и комплекс выстреливаемых помех Lacroix Sylena Mk 2. Противолодочные возможности обеспечиваются подкильной ГАС Thales Kingklip и буксируемой ГАС Thales CAPTAS 2.

Египет стал вторым заказчиком продвигаемого Naval Group (DCNS) семейства корветов Gowind, после заключения в конце 2011 года контракта стоимостью 2,8 млрд долл на постройку шести корветов для ВМС Малайзии. Малайзийские корабли строятся при содействии Naval Group на малайзийской верфи Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard в Лумуте. Головной малайзийский корабль Maharaja Lela был начат там постройкой в конце 2014 года и спущен на воду 24 августа 2017 года, ввод его в строй ожидается в апреле 2019 года.

Кроме того, 22 сентября 2017 года в Южной Корее состоялась официальная передача египетскому флоту в качестве дара южнокорейской стороны выведенного из состава ВМС Южной Кореи корвета PCC 763 Jinju (типа Pohang), получившего египетское название Shabab Misr (бортовой номер "1000"). Наш блог уже сообщал об этом корабле.

Ожидается, что оба полученных Египтом корвета (El Fatеh проекта Gowind 2500 и бывший южнокорейский Shabab Misr) прибудут в Египет ко Дню египетского флота 21 октября, когда будут официально введены в строй ВМС.

Переданный ВМС Египта выведенный из состава ВМС Южной Кореи корвет PCC 763 Jinju (типа Pohang), получивший египетское название Shabab Misr (бортовой номер "1000"), 22.09.2017 (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL