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В Совфеде назвали бесполезным американское пособие по войне с Россией

25.09.2017 РИА Новости 194 0
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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пособия с рекомендациями по российской тактике ведения войны ничем не помогут американским солдатам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне.

Ранее в сети появилась онлайн-версия пособия о российской тактике "ведения гибридной войны", разработанного командованием армии США. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.

"Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими", - заявил Клинцевич в интервью RT.

По словам сенатора, приведенный в работе анализ слабых сторон российской армии субъективен.

"Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", - добавил Клинцевич.
24.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США

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