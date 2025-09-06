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"Запад-2017": Россия наступает на всех фронтах

25.09.2017 Газета.ru 568 0
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Лужский полигон
Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области, 18 сентября 2017 года.
Источник: Павел Герасимов/РИА «Новости»

Почему учения "Запад-2017" помогли России на информационном фронте

Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017" стало несомненно одним из ключевых мировых событий в военно-политической сфере. Это стало возможным в основном благодаря шумихе, созданной вокруг этого учения западными СМИ и представителями экспертного сообщества и руководства ряда иностранных государств.

Все началось задолго до начала самих учений, которые прошли с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации. В ноябре 2016-го российское Минобороны опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по выполнению воинских грузоперевозок железнодорожным транспортом на 2017 год. В соответствии с данным документом, на перевозки из России в Белоруссию и обратно приходилось 49% в стоимостном и 79% в абсолютном выражении.

За этим последовал ряд статей, в которых делались предположения о том, что под прикрытием "Запада-2017" может произойти "оккупация" Белоруссии.

Извещение Минобороны якобы свидетельствовало о планах задействовать 4162 вагонов для переброски в Белоруссию значительного воинского контингента. По некоторым заявлениям, - "эквивалентного 1-й гвардейской танковой армии".

Контингент этот якобы должен был остаться в стране на постоянной основе, превратив ее в передовой российский бастион военной конфронтации с НАТО. Это характеризовалось как прямая угроза безопасности странам Прибалтики и подрывание независимости и суверенитета самой Белоруссии.

Позже ряд экспертов весьма доходчиво объяснили полную надуманность "проблемы 4162 вагонов". Достаточно сказать, что в это число входят перевозки в обе стороны в течение всего года и удовлетворяют потребность в перевозках не только для "Запада-2017", но и нескольких других российско-белорусских учений. Тем не менее, негативный информационный фон вокруг "Запада-2017" уже был создан.

Затем последовал ряд заявлений официальных лиц, который способствовал развитию напряженности в связи с "Западом-2017". Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о демонстративной подготовке к войне с Западом, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий - об угрозе осуществления прямой агрессии против Украины, а командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес - о том, что учение "Запад-2017" может быть "троянским конем". И это лишь три примера. Количество алармистских публикаций со стороны западных СМИ и некоторых представителей экспертного сообщества было значительно выше.

Тем временем, учения "Запад-2017" прошли, а оснований полагать, что опасения Украины и стран Прибалтики были хоть сколько-нибудь реальны, как не было, так и нет.

Подобные заявления делались для достижения весьма различных целей. Для Украины и стран Прибалтики это хороший способ лишний раз привлечь к себе внимание со стороны США, ЕС и НАТО, продемонстрировать свои реальные и вымышленные страхи, а также подстегнуть сотрудничество со "старшими партнерами", причем не только в военно-политической сфере.

Для американских военных, в особенности для представителей армии и европейского командования, "русская угроза" - прекрасный довод в борьбе вокруг военного бюджета. Для многих СМИ - возможность привлечь читателей броскими заголовками. Нельзя отрицать и сохранение курса на демонизацию России, которому искренне и последовательно придерживается часть американского истеблишмента.

Помимо надуманной угрозы использования учения "Запад-2017" для "оккупации" Белоруссии или "агрессии" против стран Прибалтики, Польши или Украины, западные СМИ начали активно раскручивать идею о том, что в учениях примет участие до 100 тыс. военнослужащих вместо заявленных 12,7 тыс. человек, что нарушает параметры Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. И это поднимает два важных вопроса.

Во-первых, встает проблема четкого определения методологии подсчета размера учений. Ведь на "Западе-2017" принимают участие не только военнослужащие, но и представители иных ведомств. Кроме того, на территории других российских военных округов независимо от "Запада-2017", но в близкие к нему сроки, проводятся внезапные проверки боеготовности, а также ведется подготовка или проведение международных учений, таких как "Боевое содружество-2017" и "Морское взаимодействие-2017".

С учетом этих мероприятий действительно можно насчитать до 100 тыс. и даже больше участников "Запада-2017", но это вряд ли будет иметь какое-либо значение и, тем более, не будет означать нарушение Венского документа.

Во-вторых, наблюдается явное желание со стороны части американского истеблишмента обвинить Москву в том, что размах ее учений непропорционально превышает учения США и НАТО в Европе. Это в частности явно следует из ряда публикаций американского праволиберального Атлантического совета. Масштаб российских учений зачастую необоснованно преувеличивается, а учений США и их союзников - преуменьшается. При этом со стороны России учитываются все крупные учения на ее территории, а в случае США и НАТО - лишь те, что проводятся в европейском регионе.

За скобки выносятся не только крупные учения в США и в азиатско-тихоокеанском регионе, но зачастую и национальные учения не входящих в НАТО европейских стран. Они, тем не менее, имеют явную антироссийскую направленность и проводятся с активным вовлечением военнослужащих стран-членов НАТО.

В качестве примера можно указать крупнейшее за последние 20 лет шведские учения Aurora 17. В нем участвует около 20 тыс. военнослужащих из девяти стран, включая семь стран-членов НАТО. Оно пересекается с крупным военно-морским учением Northern Coasts 2017 (около 5 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей и судов из двенадцати стран, включая десять стран-членов НАТО).

Таким образом, мы наблюдаем нагнетание "русской угрозы", как осознанное, так и преследующее отвлеченные цели вроде привлечения читателей западными СМИ. Это не способствует нормализации отношений России с США и НАТО и явно ухудшает стратегическую обстановку в Европе.

Россия, занимая территорию площадью около 17 млн кв. км, должна продолжать интенсивную боевую подготовку своих Вооруженных сил, в том числе в удаленных от Европы военных округах, учитывая не только напряженные отношения с США и НАТО, но и многие другие вызовы для безопасности РФ, а также ее союзников и партнеров.

Вместе с тем, шумиха вокруг "Запада-2017" имела и ряд позитивных последствий.

Во-первых, стоит отметить сдержанную и адекватную позицию ряда официальных лиц, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Во-вторых, неадекватное поведение некоторых СМИ и наблюдателей способствует росту информационной открытости со стороны России и Белоруссии и развитию возможностей РФ по участию в информационной борьбе. В-третьих, на фоне множества алармистских публикаций очевиден и рост прагматичного, адекватного и взвешенного освещения "Запада-2017" в частности, и стратегической обстановки в Европе в целом, со стороны российских, белорусских и, что особенно примечательно, западных экспертов и наблюдателей.

Наконец, появляется небольшая надежда, что с окончанием "Запада-2017" надуманность алармистских антироссийских публикаций станет очевидна большей доли аудитории, и доверие к подобным публикациям в будущем снизится.


Автор - эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)[/i]


Прохор Тебин
23.09.2017
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