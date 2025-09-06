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Источник: в декабре космонавты впервые смогут добраться до МКС за три часа

25.09.2017 ТАСС 320 0
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Старт ракеты-носителя "Союз"
Байконур. Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: nashaagasha.org.
Источник: nashaagasha.org

В это время на станцию полетит следующий экипаж длительной экспедиции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый запуск пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме полета запланирован на декабрь 2017 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Пилотируемый запуск корабля "Союз" по двухвитковой схеме планируется выполнить уже в декабре этого года, когда на МКС полетит следующий экипаж длительной экспедиции. Запуск корабля запланирован на 17 декабря", - сказал он.

Собеседник пояснил, что "перед этим пройдут испытания двухвитковой схемы на грузовом корабле "Прогресс".

В свою очередь в госкорпорации "Роскосмос" отметили, что "решение о запуске пилотируемого "Союза" будет принято только после анализа полета "Прогресса" по укороченной схеме".

Как сообщалось ранее, первый запуск по двухвитковой схеме состоится 12 октября. В космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-07" с космодрома Байконур.

Двухвитковая схема полета предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас корабли добираются до МКС по четырехвитковой схеме, что требует шести часов полета. Раньше использовалась только двухсуточная схема полета к МКС.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК

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