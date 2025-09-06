Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия угрожает ответными ударами по войскам США и их союзников в Сирии (The Washington Post)

25.09.2017 InoPressa.ru 856 0
0
Понравилась новость?
 +4
Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: © EPA/STR

"В четверг Россия пригрозила непосредственной конфронтацией с силами США в Сирии, заявив, что она нанесет удар по областям, занятым американскими соединениями и поддерживаемыми США военизированными формированиями, если ее силы окажутся под огнем", - пишут корреспонденты The Washington Post Дэвид Филипов и Лиз Слай.


"Предупреждение поступило на фоне растущей напряженности в сирийской пустыне между США и их курдскими и арабскими союзниками, с одной стороны, и Россией, сирийским режимом и поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями - с другой. Они сближаются на территории, удерживаемой "Исламским государством"* в Восточной Сирии", - поясняют авторы статьи.


"Столкновения между США и Россией в Сирии ранее предотвращались благодаря механизму соглашений по "устранению конфликтных ситуаций", определяющих, где могут действовать войска соперничающих сторон", - говорится в статье.


Однако не существует подобного соглашения, определяющего зоны действия американских и российских войск в районе ключевых городов и деревень, протянувшихся на юг вдоль Евфрата. "В этой области находятся самые большие нефтяные запасы Сирии, она позволяет контролировать доступ к границе с Ираком и считается чрезвычайно важным трофеем для всех вовлеченных в конфликт сторон", - отмечают журналисты.


"Пентагон преуменьшает значение напряженности. Он сообщил, что офицеры армии США и их российские коллеги недавно провели личную встречу в Сирии, чтобы обсудить способы улаживания инцидентов в будущем", - сообщает издание. Встреча продолжалась более часа, по словам пресс-секретаря командования американской армии в Багдаде Райана Диллона, и в ближайшие дни ожидаются новые контакты. Хотя между американскими и российскими соединениями не существует прямой коммуникации, их боевые командиры ведут регулярные переговоры, добавил Диллон.


Представители американских ВС утверждают, что их главной целью является победа над "Исламским государством"*.


"Однако чиновники администрации Трампа в ряде случаев заявили, что они поставили новую цель сдерживания дальнейшего расширения влияния Ирана в областях, освобожденных от "Исламского государства"*. Прозвучавшая российская угроза, как представляется, служит предупреждением: если Вашингтон намеревается напасть на Иран в этой области, ему придется также иметь дело с Россией", - полагают авторы статьи.


Дэвид Филипов, Лиз Слай

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы