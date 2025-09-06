Россия угрожает ответными ударами по войскам США и их союзников в Сирии (The Washington Post)



Война в Сирии.

Источник: © EPA/STR Война в Сирии.Источник: © EPA/STR

"В четверг Россия пригрозила непосредственной конфронтацией с силами США в Сирии, заявив, что она нанесет удар по областям, занятым американскими соединениями и поддерживаемыми США военизированными формированиями, если ее силы окажутся под огнем", - пишут корреспонденты The Washington Post Дэвид Филипов и Лиз Слай.

"Предупреждение поступило на фоне растущей напряженности в сирийской пустыне между США и их курдскими и арабскими союзниками, с одной стороны, и Россией, сирийским режимом и поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями - с другой. Они сближаются на территории, удерживаемой "Исламским государством"* в Восточной Сирии", - поясняют авторы статьи.

"Столкновения между США и Россией в Сирии ранее предотвращались благодаря механизму соглашений по "устранению конфликтных ситуаций", определяющих, где могут действовать войска соперничающих сторон", - говорится в статье.

Однако не существует подобного соглашения, определяющего зоны действия американских и российских войск в районе ключевых городов и деревень, протянувшихся на юг вдоль Евфрата. "В этой области находятся самые большие нефтяные запасы Сирии, она позволяет контролировать доступ к границе с Ираком и считается чрезвычайно важным трофеем для всех вовлеченных в конфликт сторон", - отмечают журналисты.

"Пентагон преуменьшает значение напряженности. Он сообщил, что офицеры армии США и их российские коллеги недавно провели личную встречу в Сирии, чтобы обсудить способы улаживания инцидентов в будущем", - сообщает издание. Встреча продолжалась более часа, по словам пресс-секретаря командования американской армии в Багдаде Райана Диллона, и в ближайшие дни ожидаются новые контакты. Хотя между американскими и российскими соединениями не существует прямой коммуникации, их боевые командиры ведут регулярные переговоры, добавил Диллон.

Представители американских ВС утверждают, что их главной целью является победа над "Исламским государством"*.

"Однако чиновники администрации Трампа в ряде случаев заявили, что они поставили новую цель сдерживания дальнейшего расширения влияния Ирана в областях, освобожденных от "Исламского государства"*. Прозвучавшая российская угроза, как представляется, служит предупреждением: если Вашингтон намеревается напасть на Иран в этой области, ему придется также иметь дело с Россией", - полагают авторы статьи.

Дэвид Филипов, Лиз Слай

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.