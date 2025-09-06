Глава ОСК ожидает, что выручка корпорации по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей
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Алексей Рахманов.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
При этом Алексей Рахманов отметил, что чистая прибыль, скорее всего, сократится и составит менее 3 млрд рублей
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выручка "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) по итогам текущего года составит более 300 млрд рублей, при этом чистая прибыль сократится до менее чем 3 млрд, ожидает глава ОСК Алексей Рахманов.
"По нашим предварительным расчетам, выручка по итогам года вырастет по сравнению с 2016 годом. По международным стандартам финансовой отчетности она должна превысить 300 млрд рублей. Но чистая прибыль, напротив, скорее всего, сократится и составит менее 3 млрд рублей. Основные причины здесь - текущая макроэкономическая ситуация и негативное влияние изменения курса валют", - сказал Рахманов в интервью газете "Известия".
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ОСК по итогам прошлого года составила 7 млрд рублей, годом ранее она составляла 5,4 млрд.
Рахманов также отметил, что в 2017 году корпорация планирует полностью выполнить гособоронзаказ, что ей не удавалось в 2015-м и 2016-м.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году. В холдинг, который на 100% принадлежит государству, входят около 40 предприятий и организаций отрасли - судостроительные и судоремонтные заводы, ведущие проектно-конструкторские бюро.
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22.09.2017
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