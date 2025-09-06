Первый Ил-78М-90А находится в завершающей стадии готовности и скоро будет передан на летно-технические испытания



Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 (с).

Источник: Владислав Белов / russianplanes.net Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 (с).Источник: Владислав Белов / russianplanes.net

ЦАМТО, 22 сентября. В ходе очередного визита на ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор АК им. С.В.Ильюшина Алексей Рогозин провел встречу с работниками завода.

Встреча состоялась в производстве окончательной сборки предприятия "под крылом" первого российского самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А, который находится в завершающей стадии готовности и уже скоро будет передан на летно-технические испытания.

"Давно хотел собраться с вами и поговорить, ответить на интересующие вопросы, рассказать о планах, – обратился к присутствующим А.Рогозин. – Наша общая цель – вернуть российские самолеты в небо. Я понимаю, что в системе производственного процесса есть проблемы. Моя задача – их выявлять, избегать замалчивания, искать конструктивные решения. Но устранять недочеты будем не только на уровне какого-то участка или цеха, а на уровне завода и всей корпорации. Надо сделать так, чтобы между "ильюшинцами" и "Авиастаром" не было барьеров. Ведь нам есть, чем гордиться. В производстве Ил-78М-90А имеются важные достижения. И это наши общие усилия. Поэтому я вас прошу свежим взглядом посмотреть на вашу ежедневную собственную работу, постараться понять, что в ней можно перестроить в лучшую сторону с высокой продуктивностью".

В ходе беседы А.Рогозин рассказал авиастроителям о планах по реализации перспективных проектов, обозначенных стратегией развития ПАО "ОАК". Работники завода, в свою очередь, задали вице-президенту корпорации, гендиректору ПАО "Ил" волнующие их вопросы. Так, например, была озвучена проблема большого количества конструкторских изменений, поступающих на завод-изготовитель от ПАО "Ил" при строительстве воздушных судов.

А.Рогозин признал, что это действительно больной вопрос, который прорабатывается и требует скорейшего решения, поскольку модификация Ил-76МД-90А запущена в серию и нужны согласованные действия для своевременного выполнения контракта с Министерством обороны России.

"Наша задача, чтобы конструкторы Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина чаще находились "под крылом", искали решения таких проблем на месте, реагировали на ваши замечания", – отметил А.Рогозин.

В ходе открытого диалога рабочие "Авиастара" обозначили важность активного продолжения модернизации производства, чтобы не отставать от международных стандартов и новых технологий при создании авиалайнеров. А.Рогозин заверил, что техническое перевооружение завода будет продолжаться. На ближайшие три года на эти цели финансирование предусмотрено.

"Ближайшая задача – до конца текущего года поднять в воздух первый российский Ил-78М-90А. Нужно понять, что от нас ждут скорейшего появления в небе качественных российских самолетов", – резюмировал А.Рогозин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".