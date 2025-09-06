Корпорация "Иркут" третий год подряд признается победителем конкурса "Авиастроитель года" за успехи в выполнении ГОЗ



Самолет Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Самолет Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 22 сентября. ПАО "Корпорация "Иркут" признана победителем конкурса "Авиастроитель года-2016" в престижной номинации "За успехи в выполнении государственного оборонного заказа".

В 2016 году предприятие полностью и своевременно выполнило обязательства по поставкам Министерству обороны РФ многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130.

Корпорация "Иркут" третий год подряд становится победителем конкурса в номинации "За успехи в выполнении государственного оборонного заказа".

Президент ПАО "ОАК" и ПАО "Корпорация "Иркут" Юрий Слюсарь заявил, что выпуск авиационной техники для Министерства обороны РФ – приоритетная задача наших предприятий.

В этом году в номинации "За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной области среди ВУЗов" победителем конкурса стало ФГБОУ "Иркутский национальный исследовательский технический университет". Он является базовым ВУЗом для подготовки специалистов с высшим образованием для Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Ученые и студенты университета ведут НИОКР в интересах развития технологической базы предприятия, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз ПАО "Корпорация "Иркут".