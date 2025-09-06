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Болгария проведет новый тендер на поставку истребителей

25.09.2017 ЦАМТО 269 0
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Saab JAS-39C Gripen
Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС Болгарии.
Источник: forum.keypublishing.com

ЦАМТО, 22 сентября. Спустя сутки после того, как премьер-министр Болгарии Бойко Борисов высказал сомнение в том, что JAS-39 "Грипен" является лучшим выбором для ВВС страны, специальная парламентская комиссия предложила внести изменения в условия конкурса и повторного направить участникам запросы о предложениях.

Как сообщает The Sofia Globe, парламентская комиссия была создана ранее в 2017 году для наблюдения за ходом процедуры проведения тендера, по результатам которого "Грипен" был назван межведомственной рабочей группой лучшим из претендентов по техническим и финансовым параметрам.

Работа межведомственной рабочей группы контролировалась также временным техническим правительством Болгарии. После прихода к власти нового правительства премьер-министр Бойко Борисов первоначально заявил, что переговоры о покупке "Грипен" начнутся в течение ближайших недель. Однако впоследствии Б.Борисов и возглавляемая им партия "Герб" (Граждане за европейское развитие Болгарии) стали затягивать процесс, а в последние дни премьер и президент страны Румен Радев высказали ряд противоположных суждений о процессе модернизации Вооруженных сил.

В частности, Р.Радев охарактеризовал формирование специальной парламентской комиссии как "трибунал", направленный лично против него. В свою очередь, ряд представителей партии "Герб" обвинили президента в лоббировании закупки шведских самолетов.

В проекте отчета комиссии от 19 сентября указано, что она обратится к Министерству обороны с предложением внести изменения в требования к программе финансирования закупки новых истребителей. В измененном проекте должны быть устранена двусмысленность в вопросе требований к вариантам оплаты. В отчете рекомендуется направить новые запросы о предложениях странам, ранее участвовавшим в конкурсе, после одобрения парламентом внесенных изменений. Общая стоимость закупки оценивается в 1,5 млрд. левов (915 млн. долл. по текущему курсу).

В отчете сообщается, что парламентская комиссия "высоко оценила" работу межведомственной рабочей группы, выполненную в рамках проекта, но отмечается отсутствие "политического руководства" и должного контроля за ходом процесса. Упомянуто "ограниченное" участие независимых экспертов и то, что результаты их экспертизы не использовалась. Это привело к тому, что окончательный результат был искажен и возникли серьезные сомнения в эффективности расходования государственных средств.

Как сообщал ЦАМТО, в ходе тендера Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке в течение 18 месяцев соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D "Грипен". Италия предложила МО Болгарии поставку из состава ВС страны избыточных истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter, а Португалия – снятые с вооружения F-16.

Очевидно, что для вновь пришедших к власти представителей прозападной партии "Герб" "политическая" составляющая закупки вооружений для ВС страны куда важнее их технических характеристик и условий поставки.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Португалия
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Проекты
NATO

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