Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
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Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com.
ЦАМТО, 22 сентября. Российское военное ведомство заново сформировало уникальную воинскую часть: 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк (ОИМП) сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и БЛА важные военные и социальные объекты, пишут "Известия".
Как отмечает газета, военнослужащие за считаные минуты могут развернуть ложные позиции артиллерии, ракетных систем и даже построить фиктивный аэродром. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения. За столь необычное оснащение 45-й полк получил у военных прозвище "надувной" полк.
По словам экспертов, современные средства разведки обладают уникальным потенциалом по получению информации. И их возможности с каждым годом только увеличиваются. Поэтому очень важно своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты, отмечает газета.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны, формирование полка завершилось в июне нынешнего года. Сейчас 45-й маскировочный полк уже успел принять участие в нескольких мероприятиях. В частности, его подразделения приняли активное участие в недавно закончившихся учениях "Запад-2017".
На вооружение полка, помимо надувных макетов, поступили современные инженерные машины. Также в арсенале 45-го ОИМП есть специальные средства, позволяющие серьезно снизить эффективность оптических и радиолокационных систем разведки.
Подразделения полка могут замаскировать как позиции своих войск и штабов, так и сложные технические объекты. К примеру, места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитных ракетных систем, радиолокационных станций. Также 45-й ОИМП может скрыть от наблюдения и социальные объекты. В этот список входят мосты, участки дорог, электростанции и т.д., пишут "Известия".
Еще одна задача уникальной воинской части – это создание ложных позиций вооружения и военной техники, военных объектов. Для решения этой задачи используются не только надувные макеты техники. Военнослужащие полка проводят земляные и строительные работы, воссоздают технические строения, взлетно-посадочные полосы, дороги и другие объекты, отмечает газета.
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22.09.2017
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штурм
3008
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№1
25.09.2017 08:27
Такой полк нужен в каждом военном округе, а лучше в каждой общевойсковой армии...
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Андрей_К
3160
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№2
25.09.2017 09:11
А все же лучше не ложные цели создавать, а настоящие маскировать.
Ну сколько они там этих ложных батарей смогут развернуть?
Вероятность что противник все равно разбомбит настоящую: 100%*N/(M+N)
N-количество реальных целей, M-ложных
Т.е. с ростом ложных целей безопасность настоящих не сильно растет - даже если их будет одинаковое количество, то вероятность поражения будет аж 50% - что очень плохо - ракет то у противника на все цели может хватить.
А вот если маскировать настоящие цели, то их безопасность будет зависеть от качества их маскировки, которую по любому можно сделать выше 50% (вероятность не обнаружения) и с меньшими затратами.
А если противник цель не заметил, то и стрелять по ней не сможет или будет стрелять наугад.
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Leron
3174
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№3
25.09.2017 09:57
Цитата, Андрей_К сообщ. №2так то маскируют, аж целые аэродромы и ж.д. станции скрывают на учениях
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Андрей_К
3160
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№4
25.09.2017 10:06
Цитата, Leron сообщ. №3
так то маскируют, аж целые аэродромы и ж.д. станции скрывают на ученияхНу вот про это я и говорю.
Ложные цели это не совсем то, чем должны заниматься маскировщики.
По мне так это распыление сил.
Ни один танк не должен стоять в поле не замаскированным, а зачем тогда эти надувные макеты?
Для создания ложной цели достаточно натянуть маскировочную сетку над пустым местом - это будет белее привлекательный для удара объект, чем подозрительный незамаскированный танк.
Т.е. по любому эти надувные макеты не имеют никакого смысла, разве что имитировать переброску техники поездами.
Но по мне так и на поездах надо технику маскировать, чтоб никто не видел что везут, а не так как сейчас.
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gerrfrost
2772
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№5
25.09.2017 13:43
Цитата, Андрей_К сообщ. №4
Ложные цели это не совсем то, чем должны заниматься маскировщики.Не мне Вам рассказывать, что ложные цели могут быть размещены для отвлечения от районов основного удара, что и применялось ещё в ВОВ...
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MaoDz
1051
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№6
25.09.2017 13:51
Цитата, q
Т.е. по любому эти надувные макеты не имеют никакого смысла, разве что имитировать переброску техники поездами.Ну так и делают. Везут якобы танки, а там макеты. А реальные танки замаскированные в другое место. И эти макеты имеют очень даже большой смысл, хотя бы для выигрыша времени, пока будут разбираться с ложными целями.
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Андрей_К
3160
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№7
25.09.2017 14:07
Цитата, gerrfrost сообщ. №5
что и применялось ещё в ВОВНа одну комедию "Беспокойное хозяйство" есть тонны других в т.ч. и хроник, где видна маскировка на боевых позициях но я не видел ни одной хроники с ложными целями, как в фильме.
Даже по фильму видно что такие ложные аэродромы чуть не единичные и экспериментальные - авторы упорно доказывают насколько они могут быть полезны - т.е. и тогда многие сомневались.
Отсюда я делаю вывод что подобный вид маскировки - это миф, которая реальной пользы в войне не принесла и массово не использовалась, а реально и с пользой использовалась именно маскировка реальных целей а не создание ложных.
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gerrfrost
2772
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№8
25.09.2017 14:49
Цитата, q
"Беспокойное хозяйство"Фильм смотрел, забавный, но он снят на основе реальных событий. Еще давно читал про Ясско-Кишиневскую операцию, когда для того, чтобы сбить фрицев с определения места главного удара строили ложные аэродромы, артиллерийские позиции, позиции танков, траншеи.
Навскидку:
Цитата, q
http://militera.lib.ru/h/davtyan/05.html
Цитата, q
Ясско-Кишиневская операция, блистательная по замыслу и исполнению
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