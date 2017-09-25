Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк



Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com. Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com.

ЦАМТО, 22 сентября. Российское военное ведомство заново сформировало уникальную воинскую часть: 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк (ОИМП) сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и БЛА важные военные и социальные объекты, пишут "Известия".

Как отмечает газета, военнослужащие за считаные минуты могут развернуть ложные позиции артиллерии, ракетных систем и даже построить фиктивный аэродром. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения. За столь необычное оснащение 45-й полк получил у военных прозвище "надувной" полк.

По словам экспертов, современные средства разведки обладают уникальным потенциалом по получению информации. И их возможности с каждым годом только увеличиваются. Поэтому очень важно своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты, отмечает газета.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, формирование полка завершилось в июне нынешнего года. Сейчас 45-й маскировочный полк уже успел принять участие в нескольких мероприятиях. В частности, его подразделения приняли активное участие в недавно закончившихся учениях "Запад-2017".

На вооружение полка, помимо надувных макетов, поступили современные инженерные машины. Также в арсенале 45-го ОИМП есть специальные средства, позволяющие серьезно снизить эффективность оптических и радиолокационных систем разведки.

Подразделения полка могут замаскировать как позиции своих войск и штабов, так и сложные технические объекты. К примеру, места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитных ракетных систем, радиолокационных станций. Также 45-й ОИМП может скрыть от наблюдения и социальные объекты. В этот список входят мосты, участки дорог, электростанции и т.д., пишут "Известия".

Еще одна задача уникальной воинской части – это создание ложных позиций вооружения и военной техники, военных объектов. Для решения этой задачи используются не только надувные макеты техники. Военнослужащие полка проводят земляные и строительные работы, воссоздают технические строения, взлетно-посадочные полосы, дороги и другие объекты, отмечает газета.