Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.

Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 22 сентября. С Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС 22 сентября в 03:03 мск проведен успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".

Пуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель "Союз-2.1Б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат "Глонасс-М" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-М" функционируют нормально.

Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2017 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие тринадцать лет с северного космодрома проведен 31 пуск ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Кроме того, 20 пусков РН "Союз-2" проведены с космодрома Байконур.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс". В настоящее время в составе орбитальной группировки "Глонасс" 25 космических аппаратов, из которых космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания, и один космический аппарат "Глонасс-М" находится на исследовании главного конструктора системы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.