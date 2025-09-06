В Санкт-Петербурге спустят на воду второй по счету новый рейдовый буксир проекта 04690 для ВМФ России



12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690.

Источник: Пелла 12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690.Источник: Пелла

ЦАМТО, 22 сентября. На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 22 сентября состоится торжественная церемония спуска на воду второго по счету нового рейдового буксира проекта 04690, построенного для ВМФ России.

В церемонии примут участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, представители службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ, представители комиссии государственной приемки кораблей, руководство и корабелы завода "Пелла".

Рейдовый буксир проекта 04690 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.

Справочно:

Длина рейдового буксира проекта 04690 – 20,4 м, ширина (наибольшая) – 8,5 м, осадка– 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м. Буксир развивает скорость более 10 узлов.

Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 м3/ч и системой водяных завес.

Буксир обладает повышенной маневренностью и возможностью работать в ледовых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.