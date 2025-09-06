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В Санкт-Петербурге спустят на воду второй по счету новый рейдовый буксир проекта 04690 для ВМФ России

25.09.2017 ЦАМТО 217 0
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Буксир проекта 04690
12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690.
Источник: Пелла

ЦАМТО, 22 сентября. На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 22 сентября состоится торжественная церемония спуска на воду второго по счету нового рейдового буксира проекта 04690, построенного для ВМФ России.

В церемонии примут участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, представители службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ, представители комиссии государственной приемки кораблей, руководство и корабелы завода "Пелла".

Рейдовый буксир проекта 04690 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.

Справочно:

Длина рейдового буксира проекта 04690 – 20,4 м, ширина (наибольшая) – 8,5 м, осадка– 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м. Буксир развивает скорость более 10 узлов.

Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 м3/ч и системой водяных завес.

Буксир обладает повышенной маневренностью и возможностью работать в ледовых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО

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