В Санкт-Петербурге спустят на воду второй по счету новый рейдовый буксир проекта 04690 для ВМФ России
|
|
12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690.
Источник: Пелла
ЦАМТО, 22 сентября. На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 22 сентября состоится торжественная церемония спуска на воду второго по счету нового рейдового буксира проекта 04690, построенного для ВМФ России.
В церемонии примут участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, представители службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ, представители комиссии государственной приемки кораблей, руководство и корабелы завода "Пелла".
Рейдовый буксир проекта 04690 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.
Справочно:
Длина рейдового буксира проекта 04690 – 20,4 м, ширина (наибольшая) – 8,5 м, осадка– 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м. Буксир развивает скорость более 10 узлов.
Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 м3/ч и системой водяных завес.
Буксир обладает повышенной маневренностью и возможностью работать в ледовых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2017 В Санкт-Петербурге спущен на воду новый рейдовый буксир проекта 04690 "БУК-2190", управляемый джойстиком
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
07.08.2017 ВМФ России получил два спасательных буксира проекта 02980
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
01.08.2017 Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган"
31.07.2017 Спущен на воду головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800
31.07.2017 Замминистра обороны: малый ракетный корабль "Ураган" будет передан МО РФ до конца года
31.07.2017 Минобороны: малые ракетные корабли "Каракурт" оснастят морской версией комплекса "Панцирь"