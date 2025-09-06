Российские десантники возвращаются в пункты дислокации после учений "Запад"
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Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Псковские, тульские и ивановские десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2017", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Сегодня началась переброска подразделений псковского десантно-штурмового, а также подразделений тульского и ивановского воздушно-десантных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавших участие в совместных стратегических учениях "Запад - 2017" в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Российский десант возвращается из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника - воинскими эшелонами по железной дороге.
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22.09.2017
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