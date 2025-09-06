Спутник "Глонасс-М" с разгонным блоком "Фрегат" выведен на низкую околоземную орбиту
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Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru
Пуск был осуществлен в 03:03 мск
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в пятницу с космодрома Плесецк, вывела на низкую околоземную орбиту спутник "Глонасс-М" в связке с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 03:12 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.
"Выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов", - уточнили в Минобороны.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" был осуществлен в 03:03 мск боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк.
По данным военного ведомства, это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2017 году.
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22.09.2017
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