Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В Минобороны сообщили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 22 сентября, в 03:03 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-М" на орбиту прошли в штатном режиме", - уточнили в Минобороны.

Наземные средства главного испытательного космического центра имени Титова космических войск ВКС приняли спутник на управление. По данным Минобороны, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, и его бортовые системы функционируют нормально.

По данным военного ведомства, это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка в 2017 году.