Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии

25.09.2017 ТАСС 202 0
0
Понравилась новость?
 +2

Источник: © AP Photo

Воздушно-космические силы России нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 90% территории Сирийской Арабской Республики освобождено от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) за два года, прошедшие с начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такие данные Минобороны приводит газета "Красная звезда".

"От ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) освобождено 87,4% территории САР", - следует из инфографики на сайте издания. Уточняется, что с 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.

Кроме того, ВКС нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов.

"По состоянию на 20 сентября 2017 года с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 года - прим. ТАСС) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год - 5165, за 2016 год - 13848. Нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год - 13470, за 2016 год - 50545. Поражено объектов - 96828", - следует из инфографики.

Уточняется, что за два года были нанесены удары по 8,33 тыс. командных пунктов и 53,7 тыс. скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тыс. складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков.

Российские саперы разминировали почти 5,3 тысячи га, в том числе около 2,95 тыс. га в Алеппо и почти 2,34 тыс. га в Пальмире. Всего обезврежено 60384 взрывоопасных предмета, из которых 36319 были обнаружены в Алеппо, 24065 - в Пальмире. По данным военного ведомства, в Алеппо нашли 20967 самодельных взрывных устройств, в Пальмире - только 1062.

Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение сейчас.

Как сообщается на сайте Минобороны, военное ведомство планирует регулярно публиковать в газете "Красная звезда", в том числе ее интернет-версии, инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил РФ, включая "сведения об участии в контртеррористической операции на территории Сирии".
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:34
  • 6
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%
  • 25.09 23:33
  • 68
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 25.09 22:49
  • 17
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 25.09 21:42
  • 5
Россия была целью "фейковых новостей" НАТО (The Independent, Великобритания)
  • 25.09 21:25
  • 16
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников
  • 25.09 21:21
  • 46
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 25.09 20:24
  • 1
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
  • 25.09 19:32
  • 1
Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени
  • 25.09 18:53
  • 2
В Севастопольском университете открыли лабораторию жидкостного дыхания
  • 25.09 16:27
  • 5437
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.09 16:19
  • 3746
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.09 15:43
  • 1
Прощай «Буханка» УАЗ выпустил новый микроавтобус 2018
  • 25.09 14:49
  • 8
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.09 14:46
  • 7
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 25.09 14:11
  • 3
В российской армии начато создание первого цифрового пункта управления войсками
другие обсуждаемые темы