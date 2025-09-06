Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии
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Источник: © AP Photo
Воздушно-космические силы России нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 90% территории Сирийской Арабской Республики освобождено от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) за два года, прошедшие с начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такие данные Минобороны приводит газета "Красная звезда".
"От ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) освобождено 87,4% территории САР", - следует из инфографики на сайте издания. Уточняется, что с 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.
Кроме того, ВКС нанесли 92 тыс. ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тыс. объектов.
"По состоянию на 20 сентября 2017 года с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 года - прим. ТАСС) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год - 5165, за 2016 год - 13848. Нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год - 13470, за 2016 год - 50545. Поражено объектов - 96828", - следует из инфографики.
Уточняется, что за два года были нанесены удары по 8,33 тыс. командных пунктов и 53,7 тыс. скоплений боевиков. Были поражены 6,77 тыс. складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода и нефтяные станции, а также 132 станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков.
Российские саперы разминировали почти 5,3 тысячи га, в том числе около 2,95 тыс. га в Алеппо и почти 2,34 тыс. га в Пальмире. Всего обезврежено 60384 взрывоопасных предмета, из которых 36319 были обнаружены в Алеппо, 24065 - в Пальмире. По данным военного ведомства, в Алеппо нашли 20967 самодельных взрывных устройств, в Пальмире - только 1062.
Российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов, 102 сирийских военнослужащих проходят обучение сейчас.
Как сообщается на сайте Минобороны, военное ведомство планирует регулярно публиковать в газете "Красная звезда", в том числе ее интернет-версии, инфографику с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил РФ, включая "сведения об участии в контртеррористической операции на территории Сирии".
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22.09.2017
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