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Российский атомный гигант вступил в борьбу за участие в электромобильном буме (Bloomberg)

22.09.2017 InoPressa.ru 373 0
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Стенд «Росатома»
Демонстрационный стенд «Росатома».
Источник: Росатом

"Российская государственная атомная корпорация вступает в литиевую гонку", - пишут журналисты Bloomberg Джек Фарчи и Елена Мазнева.


"После падения цен на уран Росатом планирует начать добычу и продажу металла, используемого в аккумуляторах, стремясь получить выгоду от быстрого роста производства электромобилей", - говорится в статье.


"Эволюция автомобильного бизнеса происходит намного быстрее, чем прогнозировалось, - сказал в интервью изданию первый заместитель директора компании Кирилл Комаров. - Мы планируем создать комплексную производственную линию, от лития до изготовляемых аккумуляторов или даже сотрудничества с автопроизводителями".


Росатом - очередная компания, вступившая во всемирную борьбу за литиевые проекты с целью удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы, используемые в таких электромобилях, как Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt компании General Motors, отмечает издание.


Росатом планирует получать 30% доходов от предприятий вне атомной энергетики к 2030 году, заявил Комаров.


Подразделение Росатома в Торонто, Uranium One Inc., заявило на прошлой неделе об открытии торговой компании в швейцарском Цуге. Новая компания будет заниматься существующими торговыми операциями Uranium One, одновременно расширяясь за счет продаж лития и, возможно, других металлов, таких как медь и свинец, отметил Комаров.


Джек Фарчи, Елена Мазнева | Bloomberg
20.09.2017
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принадлежат InoPressa.ru
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Страны
Россия
Швейцария
Компании
GM
Tesla
Росатом

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