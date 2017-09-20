Иран не намерен повторно обсуждать с США условия СВПД - Рухани
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Президент Ирана Хасан Рухани во время презентации новой ракеты Fateh 313.
Источник: Iranian Presidency Office via AP
Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заключен, и Тегеран не собирается к нему возвращаться, повторно обговаривать его условия или вносить изменения, сообщают в среду западные СМИ.
По словам президента Исламской Республики, который в настоящее время находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, повторные переговоры с США по условиям СВПД будут "тратой времени".
При этом Х.Рухани отметил, что в случае, если президент США Дональд Трамп выйдет из СВПД, у Ирана есть "различные варианты" действий.
Ранее в среду Х.Рухани заявил, что ответ Ирана в случае выхода США из СВПД по иранской ядерной программе (ИЯП) последует в течение недели.
"Выход из этого соглашения дорого обойдется США, и я не думаю, что Америка хотела бы платить такую высокую цену за что-то, что будет бесполезным для них", - сказал Х.Рухани, которого цитируют в среду иранские СМИ.
14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.
16 января 2016 года, после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном своих обязательств по СВПД, были отменены все санкционные резолюции СБ ООН, а США и ЕС сняли или приостановили большую часть экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной программой Тегерана.
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20.09.2017
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